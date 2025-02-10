BM'den Lübnan Hükümetine Destek - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

BM'den Lübnan Hükümetine Destek

BM Genel Sekreteri Guterres, Lübnan'daki yeni hükümeti memnuniyetle karşıladı ve destek verdi.

10.02.2025 10:22
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER, 10 Şubat (Xinhua) -- Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, Lübnan'da yeni hükümetin kurulmasını memnuniyetle karşıladıklarını belirterek, ülkenin toprak bütünlüğüne, egemenliğine ve siyasi bağımsızlığına verdikleri desteği bir kez daha teyit etti.

BM Genel Sekreteri Sözcüsü Stephane Dujarric pazar günü yaptığı açıklamada "BM, çatışmaların kalıcı şekilde durdurulması ve BM Güvenlik Konseyi'nin 2006 tarihli ve 1701 sayılı kararının tam olarak uygulanması gibi öncelikler konusunda yeni hükümetle yakın işbirliği içinde çalışmayı sabırsızlıkla beklemektedir" ifadelerini kullandı.

Açıklamada BM'nin, toparlanma, yeniden yapılanma ve kapsamlı, kapsayıcı ve sürdürülebilir bir reform gündeminin hayata geçirilmesi yoluyla gerçekleştirilecek olanlar da dahil olmak üzere Lübnan halkının acil ihtiyaçlarının ve beklentilerinin karşılanmasına yönelik tüm çabaları desteklediği de vurgulandı.

"Birleşmiş Milletler, Taif Anlaşması ve Baabda Deklarasyonu çerçevesinde Lübnan'ın toprak bütünlüğü, egemenliği ve siyasi bağımsızlığını destekleme taahhüdünü yinelemektedir" denilen açıklamada, ilgili Güvenlik Konseyi kararlarının etkin bir şekilde uygulanmasına yönelik destek de yinelendi.

Lübnan Cumhurbaşkanlığı'ndan cumartesi günü yapılan açıklamayla Başbakan Nevvaf Selam liderliğinde 24 üyeden oluşan yeni bir hükümetin kurulduğu duyurulmuştu.

Kaynak: Xinhua

Uluslararası İlişkiler, Birleşmiş Milletler, Antonio Guterres, Orta Doğu, Politika, Güncel, Lübnan, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel BM'den Lübnan Hükümetine Destek - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

11:42 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Trump’ın Gazze planına bir tepki daha: 2. Nakba’ya gücünüz yetmez Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Trump'ın Gazze planına bir tepki daha: 2. Nakba'ya gücünüz yetmez
10:49 AKOM saat verdi: İstanbul’da bu kez göz gözü görmeyecek AKOM saat verdi: İstanbul'da bu kez göz gözü görmeyecek
10:35 Mansur Yavaş, cumhurbaşkanı adayının belirleneceği ön seçime katılmayacak Mansur Yavaş, cumhurbaşkanı adayının belirleneceği ön seçime katılmayacak
09:36 Adana Demirspor Başkanı Bedirhan Durak istifa etti Adana Demirspor Başkanı Bedirhan Durak istifa etti
08:26 Yasak aşkı eşinin cebine yerleştirdiği dinleme cihazıyla belgeledi, başına gelmeyen kalmadı Yasak aşkı eşinin cebine yerleştirdiği dinleme cihazıyla belgeledi, başına gelmeyen kalmadı
17:29 Gözaltına alınan Birgün yöneticileri serbest bırakıldı Gözaltına alınan Birgün yöneticileri serbest bırakıldı
17:27 Amir Hadziahmetovic, Beşiktaş’a geri döndü Amir Hadziahmetovic, Beşiktaş'a geri döndü
17:05 Maça damga vuran olay: Talisca, attığı golün sevincini yaşarken birden yer kaldı Maça damga vuran olay: Talisca, attığı golün sevincini yaşarken birden yer kaldı
16:45 Mehmet Aslantuğ yeni aşkını yazdığı şiirle ilan etti Mehmet Aslantuğ yeni aşkını yazdığı şiirle ilan etti
16:38 Sebastian Szymanski, aylar sonra attığı golle Fenerbahçe tarihine geçti Sebastian Szymanski, aylar sonra attığı golle Fenerbahçe tarihine geçti
16:31 Marmara çekildi, vatandaşlar denizde yürüdü Marmara çekildi, vatandaşlar denizde yürüdü
16:27 İranlı komutanlardan Hamaney’e çağrı: Nükleer silah fetvasını kaldırın İranlı komutanlardan Hamaney'e çağrı: Nükleer silah fetvasını kaldırın
16:24 Fenerbahçe’de Mourinho’nun elini kolunu bağlayan sakatlık Fenerbahçe'de Mourinho'nun elini kolunu bağlayan sakatlık
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.02.2025 12:06:16. #1.12#
SON DAKİKA: BM'den Lübnan Hükümetine Destek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.