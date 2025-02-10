BM'den Lübnan Hükümetine Destek

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BİRLEŞMİŞ MİLLETLER, 10 Şubat (Xinhua) -- Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, Lübnan'da yeni hükümetin kurulmasını memnuniyetle karşıladıklarını belirterek, ülkenin toprak bütünlüğüne, egemenliğine ve siyasi bağımsızlığına verdikleri desteği bir kez daha teyit etti.

BM Genel Sekreteri Sözcüsü Stephane Dujarric pazar günü yaptığı açıklamada "BM, çatışmaların kalıcı şekilde durdurulması ve BM Güvenlik Konseyi'nin 2006 tarihli ve 1701 sayılı kararının tam olarak uygulanması gibi öncelikler konusunda yeni hükümetle yakın işbirliği içinde çalışmayı sabırsızlıkla beklemektedir" ifadelerini kullandı.

Açıklamada BM'nin, toparlanma, yeniden yapılanma ve kapsamlı, kapsayıcı ve sürdürülebilir bir reform gündeminin hayata geçirilmesi yoluyla gerçekleştirilecek olanlar da dahil olmak üzere Lübnan halkının acil ihtiyaçlarının ve beklentilerinin karşılanmasına yönelik tüm çabaları desteklediği de vurgulandı.

"Birleşmiş Milletler, Taif Anlaşması ve Baabda Deklarasyonu çerçevesinde Lübnan'ın toprak bütünlüğü, egemenliği ve siyasi bağımsızlığını destekleme taahhüdünü yinelemektedir" denilen açıklamada, ilgili Güvenlik Konseyi kararlarının etkin bir şekilde uygulanmasına yönelik destek de yinelendi.

Lübnan Cumhurbaşkanlığı'ndan cumartesi günü yapılan açıklamayla Başbakan Nevvaf Selam liderliğinde 24 üyeden oluşan yeni bir hükümetin kurulduğu duyurulmuştu.