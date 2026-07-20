BM'den Lübnan-İsrail Müzakerelerine Destek - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

BM'den Lübnan-İsrail Müzakerelerine Destek

20.07.2026 21:56
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

BM, Lübnan'daki pilot bölge uygulamasının başlamasından memnuniyet duyduğunu açıkladı.

BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler (BM), Lübnan ile İsrail arasında süren müzakereler çerçevesinde, İsrail ordusunun işgal ettiği yerlerden çekilmesi amacıyla Lübnan'ın 3 köyünde pilot bölge uygulamasının başlatılmasından duyduğu memnuniyeti belirtti.

BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, New York'taki günlük basın toplantısında, Orta Doğu'da özellikle ABD ile İran arasında yeniden tırmanan gerilimi değerlendirdi.

"Üçlü çerçeve uyarınca Lübnan Furun, Batı Zavtar ve Sırayfa köylerinde pilot bölge faaliyetlerinin başlatılmasını memnuniyetle karşılıyoruz." diyen Dujarric, Lübnan ve İsrail'i, BM Güvenlik Konseyi kararlarını tam olarak uygulamaya teşvik ettiklerini vurguladı.

Dujarric, BM Lübnan Geçici Barış Gücü'nün (UNIFIL) Lübnan hava sahasında İsrail'e ait hava araçlarının ihlallerinin gözlenmeye devam edildiğinin altını çizdi.

UNIFIL'in Lübnan topraklarında, sivil bölgelerin ve BM mevzilerinin yakınında mühimmat bırakan dronların karıştığı olayları rapor ettiğini aktaran Dujarric, bölgede tank ve hafif silah atışları dahil olmak üzere İsrail Savunma Kuvvetleri'nin kinetik faaliyetlerinin devam ettiği bilgilerini ifade etti.

Dujarric, UNIFIL personelinin, hareket özgürlüğüne yönelik kısıtlamalar ve engellerle karşılaşmaya devam ettiğini, İsrail askerlerinin cumartesi günü Lübnan'ın güneyindeki bir bölgede, barış gücüne ait bir konvoyu 3,5 saat beklettiğini kaydetti.

ABD Dışişleri Bakanlığı, pilot bölge operasyonlarının başladığını bildirmişti

AA'ya konuşan üst düzey Lübnanlı yetkili, 14-15 Temmuz'da İtalya'nın başkenti Roma'da düzenlenen Lübnan-İsrail doğrudan müzakerelerinin 6. turunda, "çerçeve anlaşması" kapsamında İsrail ordusunun işgal ettiği bölgelerden kademeli çekilmesine başlanması amacıyla pilot bölgelerin uygulanması konusunda mutabakata varıldığını açıklamıştı.

ABD Dışişleri Bakanlığı da Lübnan-ABD-İsrail arasındaki çerçeve anlaşması uyarınca ve Lübnan Askeri Koordinasyon Grubu'nun himayesinde Furun, Batı Zavtar ve Sırayfa köylerinde pilot bölge operasyonlarının başladığını bildirmişti.

Kaynak: AA

Diplomasi, Politika, Güvenlik, Güncel, İsrail, Lübnan, Pilot, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel BM'den Lübnan-İsrail Müzakerelerine Destek - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Netanyahu sürpriz karar sonrası Mamdani’yi hedef aldı Skandal Orta Doğu mesajı Netanyahu sürpriz karar sonrası Mamdani'yi hedef aldı! Skandal Orta Doğu mesajı
Alanya’da arızayı gidermeye çalışan 22 yaşındaki işçi elektrik akımına kapıldı Alanya'da arızayı gidermeye çalışan 22 yaşındaki işçi elektrik akımına kapıldı
Maçın önüne geçen an Messi ağzını kapatarak konuşan Cucurella için kırmızı kart bekledi Maçın önüne geçen an! Messi ağzını kapatarak konuşan Cucurella için kırmızı kart bekledi
Dünya Kupası’nda şampiyon İspanya Dünya Kupası'nda şampiyon İspanya
Ünlü oyuncu Alina Boz mezun oldu, diplomasını aldı Ünlü oyuncu Alina Boz mezun oldu, diplomasını aldı
O minik bebek büyüdü, kucağındaki adamın hayallerini yok edip ağlattı O minik bebek büyüdü, kucağındaki adamın hayallerini yok edip ağlattı

21:55
Emre Matraş, İsmail Yüksek ile evlenen kızının nikahına itiraz etti
Emre Matraş, İsmail Yüksek ile evlenen kızının nikahına itiraz etti
21:49
81 ilde terör soruşturma büroları kuruluyor
81 ilde terör soruşturma büroları kuruluyor
21:42
Trump: Netanyahu, ABD’de bulunduğu süre boyunca tutuklanmayacak
Trump: Netanyahu, ABD’de bulunduğu süre boyunca tutuklanmayacak
21:24
İran’dan Irak ve Ürdün’e füze saldırısı
İran'dan Irak ve Ürdün'e füze saldırısı
20:16
DOA Sistemi sonrası sokak toplayıcıları: Cam şişeleri eskiden alan yoktu, şimdi 1 liradan satıyoruz
DOA Sistemi sonrası sokak toplayıcıları: Cam şişeleri eskiden alan yoktu, şimdi 1 liradan satıyoruz
17:28
Mühürlü boş dükkandan yayılan kötü koku ekipleri harekete geçirdi
Mühürlü boş dükkandan yayılan kötü koku ekipleri harekete geçirdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.07.2026 22:58:07. #7.13#
SON DAKİKA: BM'den Lübnan-İsrail Müzakerelerine Destek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.