BM'den Sudan'daki Çatışmalara Uyarı

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BİRLEŞMİŞ MİLLETLER, 7 Şubat (Xinhua) -- Birleşmiş Milletler, Sudan'ın Güney Kordofan ve Mavi Nil eyaletlerinde artan çatışmaların bölgeyi felaketin eşiğine sürüklediği uyarısında bulundu.

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in Sözcü Yardımcısı Farhan Haq, perşembe günkü basın toplantısında açıklamada, "Güney Kordofan'ın başkenti Kadugli'ye yönelik son saldırılarda hayatını kaybeden sivillerin sayısı 80'e yükselirken, 30'dan fazla kişi de yaralandı" ifadelerini kullandı.

Sözcü, BM Sudan İnsani Yardım Koordinatörü Clementine Nkweta-Salami'nin bölgedeki şiddet olaylarının endişe verici bir hızla tırmandığına ilişkin sözlerini hatırlattı.

Nkweta-Salami, yaptığı açıklamada, Kadugli'de kadın ve çocukların canlı kalkan olarak kullanıldığına ilişkin haberlere ve insani yardımların engellenip sivillerin, hatta çocukların gözaltına alınmasına sert tepki göstermişti.

Uluslararası Gıda Güvenliği Aşama Sınıflandırma Sistemi çerçevesinde faaliyet gösteren Kıtlık Değerlendirme Komitesi'nin, Batı Kordofan ve Güney Kordofan eyaletlerine uzanan Nuba Dağları bölgesinde kıtlık tespit ettiğini belirten Nkweta-Salami, çatışmalara yönelik büyük bir hareketliliğinin yaşandığı haberlerin geldiği Mavi Nil eyaletinde de insani yardım gereksinimlerinin kritik düzeye ulaştığını dile getirdi.

Nkweta-Salami, Sudan'daki tüm taraflara gerilimi düşürme, sivilleri ve sivil altyapıyı koruma ile insani yardım kuruluşlarının, yardıma muhtaç insanlara güvenli ve engelsiz erişimini sağlama çağrısında bulundu.

Önceleri başkent Hartum çevresinde yoğunlaşan çatışmaların son dönemde Kuzey Darfur'un El Faşir bölgesinden Güney Kordofan'a kaydığı belirtiliyor.

15 Nisan 2023'ten bu yana Sudan Silahlı Kuvvetleri ile paramiliter Hızlı Destek Kuvvetleri arasında yaşan şiddetli çatışmalar ülkede yıkıma yol açmış durumda.