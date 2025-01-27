BM'den Sudan'daki Hastane Saldırısına Kınama - Son Dakika
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BM'den Sudan'daki Hastane Saldırısına Kınama

BM Genel Sekreteri Guterres, Darfur'daki hastane saldırısını kınadı, uluslararası hukuka saygı istedi.

27.01.2025 23:16
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NEW Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Sudan'ın Kuzey Darfur eyaletinin merkezi Faşir'deki Suudi Hastanesi'ne yapılan ve çok sayıda can kaybına neden olan saldırıyı şiddetle kınadı.

BM Sözcülük Ofisi'nden saldırıya ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, Sudan'daki Suudi Hastanesi'ne yapılan saldırıda 70'ten fazla kişinin öldürüldüğü belirtilerek, bu korkunç saldırının Darfur'daki tek işlevsel hastaneyi hedef aldığı kaydedildi.

Guterres'in saldırıyı "şiddetle kınadığı" aktarılan açıklamada, Genel Sekreter'in uluslararası insancıl hukuka saygı gösterilmesi gerektiğini belirttiği vurgulandı.

Açıklamada, Genel Sekreter'in sağlık tesislerine saldırıların savaş suçu teşkil edebileceği konusunda uyardığı ve suçluların cezalandırılmasını talep ettiği aktarıldı.

Genel Sekreter'in tüm taraflara çatışmalara son verme çağrısında bulunduğu kaydedilen açıklamada, Sudan'da kalıcı barış için adım atılması istendiği ifade edildi.

Sudan'daki hastane saldırısı

Sudan Haber Ajansının (SUNA) haberine göre, Darfur Bölgesi Başkanı Mini Arko Minawi, Facebook hesabından yaptığı paylaşımda, Hızlı Destek Kuvvetlerinin (HDK), Faşir'deki Suudi Hastanesinin acil bölümünü dron ile hedef aldığını belirtmişti.

Minawi, saldırıda "acildeki tüm hastaların, aralarında kadınların ve çocukların bulunduğu 70'ten fazla hastanın öldüğünü" ifade etmişti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel BM'den Sudan'daki Hastane Saldırısına Kınama - Son Dakika

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