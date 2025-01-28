BM'den Suriye Mültecilerine Yardım Çağrısı

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ŞAM, 28 Ocak (Xinhua) -- Birleşmiş Milletler (BM) Mülteciler Yüksek Komiseri Filippo Grandi, uluslararası topluma savaş yüzünden yıkıma uğrayan vatanlarına dönen Suriyelilere yönelik yardımları artırma çağrısı yaptı. Grandi, son dönemdeki siyasi değişikliklerin derin insani krizi hafifletmediği konusunda da uyarıda bulundu.

Suriye'ye yaptığı birkaç günlük ziyareti tamamlayan Grandi, pazartesi günü yaptığı açıklamada geçtiğimiz eylül ayından bu yana 500.000'den fazla mültecinin ülkeye döndüğünü, bunların 200.000'inin ise Aralık 2024'te Esad hükümetinin çöküşünün ardından dönüş yaptığını vurguladı. BM Mülteciler Yüksek Komiserliği'nin yaptığı bir basın açıklamasında ise aynı dönemde ülke içinde yerinden edilmiş 600.000 kişinin de evlerine döndüğü belirtildi.

Suriye'de yerinden edilenlerin sayısı halen çok yüksek düzeylerde seyrediyor. BM Mülteciler Yüksek Komiserliği verilerine göre 7,4 milyon kişi halen Suriye içinde yerinden edilmiş durumda, 6 milyondan fazla Suriyeli ise yurtdışında mülteci olarak yaşıyor.

Grandi, "Ülkede yıllarca süren çatışma ve katliamların sona erdirilmesine yardımcı olmak için kritik önemdeki bu anı değerlendirmeliyiz. Çok sayıda aile, geri dönmek için cesur adımlar atıyor, ancak hasarlı evler, çökmüş altyapı ve geniş çaplı yoksulluk gibi olağanüstü zorluklarla karşı karşıyalar" dedi.

Grandi, Suriye'nin fiili lideri Ahmed el Şara da dahil olmak üzere geçici yönetimle görüşmeler yaparak geri dönenleri desteklemeye yönelik önlemleri değerlendirdi. Bu görüşmelerde temel altyapının yeniden inşası, temel hizmetlere erişimin sağlanması ve yerinden edilmiş nüfusun ihtiyaçlarının karşılanması gibi konular ele alındı.