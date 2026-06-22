BM'den Suriye'ye Kritik Uyarı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

BM'den Suriye'ye Kritik Uyarı

22.06.2026 18:54
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

BM, Suriye'deki siyasi geçişin kritik aşamada olduğunu belirtirken, İsrail'in ihlalleri sürüyor.

Birleşmiş Milletler (BM), Suriye'de siyasi geçişin, fırsatlar ve kırılganlıkla birlikte kritik bir aşamada olduğuna dikkat çekerek, İsrail'in ülkenin güneyinde işgal ve ihlallerini ise sürdürmeye devam ettiğini belirtti.

BM Güvenlik Konseyi (BMGK) " Orta Doğu'da Durum" başlığı altında Suriye'deki son gelişmeleri görüşmek üzere toplandı.

Oturumun açılışını yapan BM Suriye Özel Temsilci Yardımcısı Claudio Cordone, Suriye'nin siyasi geçiş sürecini "fırsatlar ve kırılganlığın yan yana var olduğu kritik bir aşamada" olarak tanımlayarak, İsrail'in Suriye'nin güneyinde 1974 tarihli Kuvvetlerin Ayrılması Anlaşması'nın ihlali de dahil askeri faaliyetlerine devam ettiğine işaret etti.

Cordone, "İsrail güçleri Suriye'nin güneyinde varlığını sürdürüyor ve bazı bölgelere neredeyse her gün baskınlar düzenleyerek geçici kontrol noktaları kuruyor, sivilleri arıyor ve gözaltına alıyor." dedi.

İsrail'in Suriyeli sivillerin erişimine kısıtlamalar getirdiği ve tarım arazilerine zarar verdiğini anlatan Cordone, öte yandan Suriye hükümetinin, İsrail ile bir güvenlik düzenlemesine açık olduğunu aktarmasına rağmen bugüne kadar somut bir ilerleme kaydedilmediğini söyledi.

Cordone, "İsrail'i 1974 Anlaşması'na uymaya, yasa dışı olarak gözaltına alınanları serbest bırakmaya ve Suriye'nin egemenliğine ve toprak bütünlüğüne saygı göstermeye bir kez daha şiddetle çağırıyoruz." ifadelerini kullandı.

"Suriye'de insani ihtiyaçlar hala çok yüksek"

BM Genel Sekreter Yardımcısı ve Acil Yardım Koordinatörü Tom Fletcher adına konuşan İnsani İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Vekili Indrika Ratwatte de Suriye'de on yılı aşkın bir krizin ardından toparlanma, yeniden yapılanma ve kalkınmaya yönelik açık ilerleme işaretleri bulunduğunu söyledi.

Ratwatte, "Ancak Suriye'de insani ihtiyaçlar hala çok yüksek, ülke içinde yerinden edilmişlik durumu devam ediyor ve sürdürülebilir geri dönüşler için koşullar ülke genelinde hala eşit değil." diye konuştu.

Aralık 2024'ten bu yana 1,6 milyon Suriyeli mülteci ve yaklaşık 2 milyon iç göçmenin geri döndüğünü belirten Ratwatte, Suriyelilerin acil yardımlardan öteye geçip hayatlarını yeniden inşa etmeleri için sürdürülebilir insani yardımların, siyasi irade ve yatırımın şart olduğuna vurgu yaptı.

Ratwatte, yılın ortasına yaklaşırken, 2,92 milyar dolarlık insani yardım çağrısının yalnızca yüzde 20'sinin finanse edildiğini belirterek, Konsey üyelerinden insani yardımların devamlılığı ile ülkede sürdürülebilir kalkınma için yatırımlara destek çağrısında bulundu.

Kaynak: AA

Savaş ve Çatışma, Orta Doğu, Güvenlik, Politika, Güncel, İsrail, Suriye, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel BM'den Suriye'ye Kritik Uyarı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kene tehdidine karşı keklik ve sülün ordusu hazır: 62 ilde doğaya salınacaklar Kene tehdidine karşı keklik ve sülün ordusu hazır: 62 ilde doğaya salınacaklar
Antibiyotik iğnesi sonrası engelli kalan Merve Sena’nın davasında doktora 4 yıl hapis talebi Antibiyotik iğnesi sonrası engelli kalan Merve Sena'nın davasında doktora 4 yıl hapis talebi
7’den 70’e tüm mahalleli yağmur duasına çıktı: Ancak bu kez dertleri yağması değil 7'den 70'e tüm mahalleli yağmur duasına çıktı: Ancak bu kez dertleri yağması değil
Avrupa’da rekor sıcaklık alarmı: 845 okul kapanıyor Avrupa'da rekor sıcaklık alarmı: 845 okul kapanıyor
Filenin Sultanları, Çin’i de devirdi Filenin Sultanları, Çin'i de devirdi
Bir günde 20 eve giren ayı yayla sakinlerini canından bezdirdi Bir günde 20 eve giren ayı yayla sakinlerini canından bezdirdi

19:36
Süper Lig’de harcama limitleri açıklandı
Süper Lig'de harcama limitleri açıklandı
19:25
Milli oyunculardan Bodrum’da hediye edilecek villalar için çarpıcı karar
Milli oyunculardan Bodrum'da hediye edilecek villalar için çarpıcı karar
19:16
Kubilay Kundakçı cinayeti davasında ilk duruşma Tutuklulukları devam edecek
Kubilay Kundakçı cinayeti davasında ilk duruşma! Tutuklulukları devam edecek
17:58
Bakan Gürlek duyurdu 81 ile “Organize Suç Örgütleri ile Mücadele” konulu yeni genelge
Bakan Gürlek duyurdu! 81 ile “Organize Suç Örgütleri ile Mücadele” konulu yeni genelge
17:41
Erhan Karaal’ın ifadesi: İmamoğlu‘nun kasası olduğumu söyleyerek benden 300 kilo altın talep ettiler
Erhan Karaal'ın ifadesi: İmamoğlu‘nun kasası olduğumu söyleyerek benden 300 kilo altın talep ettiler
17:06
ABD’den geri adım İran’ın bir isteği daha oldu
ABD'den geri adım! İran'ın bir isteği daha oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.06.2026 19:47:36. #7.13#
SON DAKİKA: BM'den Suriye'ye Kritik Uyarı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.