BM'den Suriye'ye Yardım Vurgusu

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Birleşmiş Milletler (BM) İnsani İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı ve Acil Yardım Koordinatörü Tom Fletcher, " Suriye'ye hayati önem taşıyan insani yardım desteğinin artırılması için temelimiz var." ifadesini kullandı.

Fletcher, Beşşar Esed rejiminin devrilmesinin ardından gittiği Suriye'deki temaslarına ilişkin, sosyal medya platformu X'ten paylaşımda bulundu.

Suriye için "ihtiyatlı umut anı" olduğunu belirten Fletcher, Heyet Tahrir Şam'ın (HTŞ) lideri Ahmed eş Şara (Ebu Muhammed el Culani) ile gerçekleştirdiği görüşme ve Şam'daki temaslarından cesaret aldığını bildirdi.

Fletcher, "Hayati önem taşıyan insani yardım desteğinin iddialı bir şekilde artırılması için temelimiz var." değerlendirmesinde bulundu.