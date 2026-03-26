BM'den Tarihi Karar: Kölelik İnsanlığa Karşı Suç

Uluslararası Af Örgütü, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu'nda kabul edilen ve kölelik ile transatlantik köle ticaretini insanlığa karşı büyük bir adaletsizlik olarak tanıyan kararı "tazminatlar açısından tarihi bir adım" olarak değerlendirdi.

Örgütten yapılan yazılı açıklamada, söz konusu kararın, köleleştirme ve sömürgecilik nedeniyle yüzyıllardır süren adalet arayışında kritik bir dönüm noktası olduğu belirtildi.

Açıklamada, Afrikalıların köleleştirilmesinin ve transatlantik köle ticaretinin insanlığa karşı suç olarak tanınmasının, tarihsel haksızlıkların kabulü açısından önemli olduğu vurgulanarak, bunun tazminatlar açısından tarihi bir adım olduğu ve onarıcı adalet taleplerini güçlendirebileceği ifade edildi.

Kölelik ve sömürgeciliğin mirasının halihazırda da ırkçılık, sistematik eşitsizlikler ve kalkınma sorunları şeklinde sürdüğüne dikkati çekilen açıklamada, kararın mağdurlar için hesap verebilirlik süreçlerine zemin hazırlayabileceği kaydedildi.

Açıklamada ayrıca, geçmişte köle ticaretine dahil olan ülkeler ile bu süreçten ekonomik fayda sağlayan aktörlerin, tarihsel zararların giderilmesi için somut adımlar atması gerektiği aktarıldı.

BM, köleliği "insanlığa karşı büyük adaletsizlik" olarak tanıdı

BM Genel Kurulu'nda dün kabul edilen kararda, kölelik ve transatlantik köle ticareti "milyonlarca Afrikalı ve Afrika kökenli insan üzerinde yüzyıllar boyunca süren acı, şiddet ve ekonomik sömürüye yol açan korkunç bir trajedi" olarak nitelendirilmişti.

Gana öncülüğünde hazırlanan karar tasarısı, 123 ülkenin "evet" oyuyla kabul edilirken, ABD, Arjantin ve İsrail karşı oy kullanmış, 53 ülke ise çekimser kalmıştı.

Kararda ayrıca, "onarıcı adalet" çağrısı kapsamında eski köle ticareti yapan ülkelerin Afrika Birliği ve Afrika devletleriyle diyaloğa girerek tarihsel haksızlıkların giderilmesine yönelik adımlar atması istenmişti.