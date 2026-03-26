BM'den Tarihi Karar: Kölelik İnsanlığa Karşı Suç
Üye Girişi
Son Dakika Logo

BM'den Tarihi Karar: Kölelik İnsanlığa Karşı Suç

26.03.2026 14:48
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

BM, köleliği insanlığa karşı adaletsizlik olarak tanıdı; tazminatlar için önemli bir adım atıldı.

Uluslararası Af Örgütü, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu'nda kabul edilen ve kölelik ile transatlantik köle ticaretini insanlığa karşı büyük bir adaletsizlik olarak tanıyan kararı "tazminatlar açısından tarihi bir adım" olarak değerlendirdi.

Örgütten yapılan yazılı açıklamada, söz konusu kararın, köleleştirme ve sömürgecilik nedeniyle yüzyıllardır süren adalet arayışında kritik bir dönüm noktası olduğu belirtildi.

Açıklamada, Afrikalıların köleleştirilmesinin ve transatlantik köle ticaretinin insanlığa karşı suç olarak tanınmasının, tarihsel haksızlıkların kabulü açısından önemli olduğu vurgulanarak, bunun tazminatlar açısından tarihi bir adım olduğu ve onarıcı adalet taleplerini güçlendirebileceği ifade edildi.

Kölelik ve sömürgeciliğin mirasının halihazırda da ırkçılık, sistematik eşitsizlikler ve kalkınma sorunları şeklinde sürdüğüne dikkati çekilen açıklamada, kararın mağdurlar için hesap verebilirlik süreçlerine zemin hazırlayabileceği kaydedildi.

Açıklamada ayrıca, geçmişte köle ticaretine dahil olan ülkeler ile bu süreçten ekonomik fayda sağlayan aktörlerin, tarihsel zararların giderilmesi için somut adımlar atması gerektiği aktarıldı.

BM, köleliği "insanlığa karşı büyük adaletsizlik" olarak tanıdı

BM Genel Kurulu'nda dün kabul edilen kararda, kölelik ve transatlantik köle ticareti "milyonlarca Afrikalı ve Afrika kökenli insan üzerinde yüzyıllar boyunca süren acı, şiddet ve ekonomik sömürüye yol açan korkunç bir trajedi" olarak nitelendirilmişti.

Gana öncülüğünde hazırlanan karar tasarısı, 123 ülkenin "evet" oyuyla kabul edilirken, ABD, Arjantin ve İsrail karşı oy kullanmış, 53 ülke ise çekimser kalmıştı.

Kararda ayrıca, "onarıcı adalet" çağrısı kapsamında eski köle ticareti yapan ülkelerin Afrika Birliği ve Afrika devletleriyle diyaloğa girerek tarihsel haksızlıkların giderilmesine yönelik adımlar atması istenmişti.

Kaynak: AA

İnsan Hakları, Politika, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.03.2026 15:50:05. #7.12#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.