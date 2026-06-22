BM'den Ukrayna-Rusya Savaşı Uyarısı

BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler (BM), Ukrayna ile Rusya savaşında artan hava saldırılarının sivil ölümleri de artırdığını belirterek, mevcut tehlikeli tırmanma döngüsünün devam etmesi halinde Ukrayna ve Rusya'da daha fazla yıkıma tanıklık edecekleri uyarısında bulundu.

BM Güvenlik Konseyi, "Ukrayna'da barış ve güvenliğin korunması" başlığı altında toplandı.

BM Orta Doğu, Asya ve Pasifik'ten Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Mohamed Khaled Khiari, Rusya'nın bu ay da Ukrayna'ya yönelik büyük ve ölümcül saldırılarının devam ettiğini belirterek, giderek artan bu hava saldırılarının sivil ölümleri de artırdığını söyledi.

Khiari, BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliği Ofisine (OHCHR) göre, geçen ay Ukrayna'da en az 274 sivilin öldürüldüğünü ve 1763 sivilin de yaralandığını belirterek, "Bu, Nisan 2022'den bu yana kaydedilen en yüksek aylık ölü ve yaralı sayısıdır." dedi.

Bu saldırılarda Ukrayna'nın tarihi ve kültürel değere sahip yerlerinin hasar gördüğüne de dikkati çeken Khiari, "UNESCO, Şubat 2022'den bu yana ülke genelinde 530'dan fazla kültürel alanda hasar tespit etti." diye konuştu.

Khiari, savaşın sadece Ukrayna'da değil Rusya'da siviller üzerinde artan etkisinden de endişe ettiklerini kaydederek, "Mevcut tehlikeli tırmanma döngüsü devam ederse, Ukrayna'da ve giderek artan bir şekilde Rusya Federasyonu'nda daha fazla yıkıma tanık olacağımızdan şüphe yok." ifadelerini kullandı.

Bölge genelindeki istikrarsızlığın kötüleşmesinin, zaten tehlikede olan barış çabalarını daha da karmaşık hale getireceği uyarısında bulunan Khiari, tam, acil ve koşulsuz bir ateşkes için diplomatik çabaların yeniden başlaması çağrısı yaptı.

"Savaş teknolojisindeki gelişmeler, siviller için tehlike bölgesini genişletiyor"

BM Genel Sekreter Yardımcısı ve Acil Yardım Koordinatörü Tom Fletcher adına konuşan İnsani İşler Koordinasyon Ofisi Kriz Müdahale Bölümü Direktörü Edem Wosornu ise Ukrayna'da sivillerin maruz kaldığı zararların ve yaşadığı acıların her geçen gün daha da derinleştiğini belirtti.

Wosornu, mayıs ayında kısa menzilli insansız hava araçları tarafından öldürülen ve yaralanan sivil sayısının, şubat 2022'den bu yana herhangi bir aydan daha fazla olduğuna dikkati çekerek, "Savaş teknolojisindeki gelişmeler, siviller için tehlike bölgesini genişletiyor ve bu bölge artık topçu ateşinin menziliyle sınırlı değil." dedi.

Sadece Ukrayna'da değil Rusya'da Moskova'ya kadar uzanan sivillere yönelik zararlar konusundaki haberler için endişelerini dile getiren Wosornu, "Buralarda BM'nin izleme varlığının olmaması, bu haberlerin ciddiyetini azaltmaz." diye konuştu.

Wosornu, "Uluslararası insancıl hukukun, askeri operasyonlarını nerede yürütürlerse yürütsünler, bu silahlı çatışmanın tüm taraflarını eşit şekilde bağladığını tekrar vurgulamak isterim." ifadelerini kullandı.