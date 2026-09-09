BM\'den yerinden edilen 1,8 milyon vatandaşının geri döndüğü Suriye için "uluslararası destek" çağrısı

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK) Sözcüsü Babar Baloch, Esed rejiminin devrilmesinin ardından 1,8 milyon Suriyelinin ülkesine geri döndüğünü ve Suriye ile bölgenin istikrarı için "uluslararası desteğin" önemli olduğunu belirtti.

Baloch, Esed rejiminin devrilmesinin ardından Suriyelilerin geri dönüşleri ve bu süreçteki son gelişmelere ilişkin AA muhabirinin sorularını yanıtladı.

"Suriye, ülke içinde yerinden edilmiş veya komşu ülkelere sığınmak zorunda kalmış milyonlarca Suriyelinin yüksek sayılarda geri döndüğü tarihi bir noktada bulunuyor. Son yıllarda yerinden edilmiş 1,8 milyon Suriyelinin ülkesine geri döndüğünü gördük." diyen Baloch, bu mültecilerin Türkiye, Lübnan, Ürdün, Irak ve Mısır gibi ülkelerden geri döndüğüne işaret etti

Baloch, ülke içinde yerinden edilmiş yaklaşık 2 milyon Suriyelinin de kendi bölgelerine geri döndüğünü ve bunun tarihi bir olay olduğunu söyledi.

Çatışmanın en yoğun olduğu dönemde milyonlarca Suriyelinin yerinden edildiğini hatırlatan Baloch, "Şimdi ise geri dönmeye ve hem kendi geleceklerini hem de Suriye'nin geleceğini yeniden inşa etmeye çalışıyorlar. Suriye'nin bugün ihtiyacı olan şey, ülke içindeki bu insan hareketini iyileşme, yeniden entegrasyon ve tüm bölge için bir istikrar evresine dönüştürmek için daha fazla uluslararası destektir." diye konuştu.

Baloch, Lübnan'daki Suriyelilerin büyük çoğunluğunun 2 Mart'ta İsrail'in bu ülkeye yönelik saldırılarının başlamasından sonra ülkelerine döndüğünü dile getirdi.

BMMYK olarak bu sürecin Suriye'yi ve geri dönenleri desteklemek için "altın bir fırsat" olduğunu belirten Baloch, Suriye'nin bunu tek başına başaramayacağını vurguladı.

"Hala kendi ülkeleri içinde yerinden edilmiş ve komşu ülkelerde 5 milyon Suriyeli var"

Baloch, "Bu nedenle dünya bu fırsatı unutmamalı ve Suriye'ye yardım edilmelidir. Unutmayın hala kendi ülkeleri içinde yerinden edilmiş ve komşu ülkelerde mülteci olan 5 milyon Suriyeli var. Dolayısıyla insanların geri dönme ve yeniden inşa etme arzusu, isteği var. Bizim vurguladığımız nokta insanların, mültecilerin veya yerinden edilmiş nüfusun bu kararı kendi istekleriyle, gönüllü olarak verdikleri durumlarda desteklenmeleridir. Ayrıca bu geri dönüşler her zaman gönüllü, sürdürülebilir, güvenli ve onurlu bir şekilde gerçekleşmeli." ifadelerini kullandı.

Suriye'nin yıllardır süren kargaşa ve çatışmanın ardından toparlanmaya çalıştığını, insanların her şeyini kaybettiğini ve birçok kez yerinden edildiğini söyleyen Baloch, bu nedenle Suriye'deki insani durumun hala büyük ilgiye ihtiyaç duyduğunu vurguladı.

Baloch, "İnsanların evlerinin yıkıldığını, hasar gördüğünü veya muhtemelen artık orada olmadığını gördükleri birçok yer var. Bu yüzden ülkeyi yeniden inşa etmek için desteğe ihtiyaçları var." dedi.

BM Mülteciler Yüksek Komiseri Berhem Salih'in geçen ay bir hafta süren bir Suriye ziyareti gerçekleştirdiğini hatırlatan Baloch, Salih'in ülkenin farklı yerlerini ziyaret ederek yerinden edilmiş insanlarla, yerel topluluklarla ve üst düzey liderlerle görüştüğünü kaydetti.

Baloch'a göre, Salih, milyonlarca Suriyeli için bu altın fırsatı anlamlı bir desteğe ve yardıma dönüştürmek için mümkün olan en kısa sürede uluslararası desteğe ihtiyacı olduğunu vurgulamayı amaçlıyor.