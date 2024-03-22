BM, Endonezya'da Arakanlı Müslümanları taşıyan teknenin alabora olmasıyla ilgili endişeli - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

BM, Endonezya'da Arakanlı Müslümanları taşıyan teknenin alabora olmasıyla ilgili endişeli

Birleşmiş Milletler, Endonezya'nın Açe bölgesindeki Kuala Bubon sahili açıklarında alabora olan Arakanlı Müslümanları taşıyan teknedeki 70 kişinin öldüğünden endişe ediyor. BM Mülteciler Yüksek Komiserliği ve Uluslararası Göç Örgütü, can kaybı konusunda son derece endişeli olduklarını belirtti. Arakanlı mültecilerin sayısında kayda değer bir artış yaşandığı ve bu yılın en büyük can kaybı olduğu ifade edildi.

22.03.2024 20:31
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Birleşmiş Milletler (BM), Endonezya'nın Açe bölgesindeki Kuala Bubon sahili açıklarında alabora olan Arakanlı Müslümanları taşıyan teknedeki 70 kişinin öldüğünden endişe ediyor.

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK) ve Uluslararası Göç Örgütü'nden (IOM) yapılan ortak yazılı açıklamada, teknede yaklaşık 145 kişinin olduğuna işaret edilerek "can kaybı konusunda son derece endişeli" olunduğu vurgulandı.

Açıklamada, Bangladeş'ten Açe'ye yola çıkan Arakanlıların teknesinin batması olayına dair "Eğer doğrulanırsa bu yılın en büyük can kayıpları olur." denildi.

2023'te Endonezya'ya ulaşan Arakanlı mültecilerin sayısında kayda değer bir artış yaşandığı aktarılan açıklamada, 2023'te gelen 2 bin 300 mültecinin önceki dört yılın toplamından daha fazla olduğu vurgulandı.

Açıklamada, yaklaşık 145 kişinin olduğu belirtilen tekneden kurtulan 75'inin geçici barınma merkezlerine yerleştirildiği, bazılarının ise tedavi altına alındığı kaydedildi.

Öte yandan tekneden kurtulan Soliya Begüm, Associated Press'e yaptığı açıklamada, kaptanın su almaya başlayınca tekneyi batırdığını ve mürettebatıyla birlikte başka bir tekneye kaçtığını söyledi.

Arakanlı Müslümanlara etnik temizlik

Myanmar'ın Arakan eyaletinde 2012'de Budistler ile Müslümanlar arasında çıkan çatışmalarda çoğu Müslüman binlerce kişi katledilmiş, yüzlerce ev ve iş yeri ateşe verilmişti.

Arakan'daki sınır karakollarına 25 Ağustos 2017'de düzenlenen eş zamanlı saldırıları gerekçe gösteren Myanmar ordusu ve Budist milliyetçilerin uyguladıkları kitlesel şiddetten kaçan 1 milyona yakın kişi, komşu ülke Bangladeş'e sığınmıştı.

Çok sayıda Arakanlı Müslüman, Bangladeş'in Cox's Bazar bölgesindeki aşırı kalabalık mülteci kamplarından kaçarak diğer Müslüman ülkelere gitmek için hayatlarını tehlikeye atıp derme çatma teknelerle denize açılıyor.

Bangladeş, halihazırda 1,2 milyondan fazla Arakanlı Müslüman mülteciye ev sahipliği yapıyor.

Kaynak: AA

İnsan Hakları, Doğal Afetler, Uluslararası İlişkiler, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel BM, Endonezya'da Arakanlı Müslümanları taşıyan teknenin alabora olmasıyla ilgili endişeli - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

  • Siirt'te kar nedeniyle kapanan yollarda mahsur kalanlar kurtarıldı
    21:02 Siirt'te kar nedeniyle kapanan yollarda mahsur kalanlar kurtarıldı

    Siirt'in Şirvan ve Pervari ilçelerinde kar yağışı sonucu kapanan yollarda mahsur kalan vatandaşlar, İl Özel İdaresi ekipleri tarafından kurtarıldı. Pervari ilçesinde çığ düşmesi sonucu yolu kapanan grup köy yolunda mahsur kalan 4 araç ve Şirvan ilçesinde öğrenci servisi kurtarıldı. Ekipler, yolları temizleyerek araçları güvenli bir yere ulaştırdı.

  • Jandarma Genel Komutanı Mardin Valiliğine ziyarette bulundu
    21:02 Jandarma Genel Komutanı Mardin Valiliğine ziyarette bulundu

    Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Mardin Valiliği'ne ziyarette bulundu. Ziyaret kapsamında bölgedeki birliklerde denetim ve incelemelerde bulunan Orgeneral Çetin, Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Tuncay Akkoyun ile görüştü. Ziyarette İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral İdris Tataroğlu da hazır bulundu.

  • Moskova'da Konser Salonunda Silahlı Saldırı
    21:01 Moskova'da Konser Salonunda Silahlı Saldırı

    Moskova'daki bir konser salonunda kimliği belirsiz kişilerce ateş açıldığı bildiriliyor. Crocus Belediye Binası'ndaki olayda ölü ve yaralılar olduğu aktarılmaktadır. Üç kişinin kamuflajlı kıyafetlerle otomatik silahlarla içeride ateş açtığı belirtilmektedir. Crocus Belediye Binası üzerinde dumanlar çıktığına dair bir video da doğrulanmıştır. Detaylar gelecektir.

  • Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Burdur'da iftar programında konuştu
    21:01 Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Burdur'da iftar programında konuştu

    Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Burdur'da AK Parti İl Teşkilatı ve vatandaşlarla iftar programında bir araya geldi. Tekin, kentte eğitim-öğretime ilişkin altyapının iyileştirilmesi ve niteliğin artırılması konusunda yapılan çalışmaları değerlendirdi. Ayrıca, Burdur'daki eksikliklerin giderilmesi için 24 projenin ihale sürecine başlandığını belirtti ve belediye başkanlığı seçimlerinde Mehmet Şimşek'in kazanması durumunda güzel işler yapacaklarını ifade etti.

  • İçişleri Bakanı ve AK Parti Sözcüsü Adana'da Vatandaşlarla İftarda Buluştu
    21:00 İçişleri Bakanı ve AK Parti Sözcüsü Adana'da Vatandaşlarla İftarda Buluştu

    İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ve AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ömer Çelik, Adana'da düzenlenen iftarda vatandaşlarla bir araya geldi. Yerlikaya, terör ve organize suç örgütlerine karşı mücadele ettiklerini vurgulayarak, vatandaşların desteğiyle çalıştıklarını belirtti. Çelik ise seçimler öncesi eser siyasetine vurgu yaparak, Cumhur İttifakı'nın adaylarını desteklemeleri gerektiğini söyledi.

  • Hakan Tütüncü: Herkesin Mutlu Olduğu Bir Antalya İnşa Etmek İstiyoruz
    20:55 Hakan Tütüncü: Herkesin Mutlu Olduğu Bir Antalya İnşa Etmek İstiyoruz

    Cumhur İttifakı Antalya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Hakan Tütüncü, Antalya'nın tüm mahallelerine hizmet etmek için yola çıktıklarını belirterek, herkesin mutlu olacağı bir Antalya inşa etmeyi hedeflediklerini söyledi. Tütüncü, farklılıkları toplumun zenginliği olarak gördüklerini ve herkese eşit hizmet götürmeyi prensip edindiklerini vurguladı.

  • Burdur'da Uyuşturucu ve Kaçakçılık Operasyonunda 2 Tutuklama
    20:54 Burdur'da Uyuşturucu ve Kaçakçılık Operasyonunda 2 Tutuklama

    Burdur İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından gerçekleştirilen uyuşturucu ve kaçakçılık operasyonlarında yakalanan 2 şüpheli tutuklandı. Operasyonlar sonucunda çok sayıda uyuşturucu madde ve kaçak eşya ele geçirildi.

  • Adıyaman'da Otomobil Kazası: 1 Ölü, 3 Yaralı
    20:53 Adıyaman'da Otomobil Kazası: 1 Ölü, 3 Yaralı

    Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde meydana gelen otomobil kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı. Kazada iki otomobil kafa kafaya çarpıştı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı ve soruşturma devam ediyor.


20:46 Rusya’nın başkenti Moskova’da bir konser salonunda silahlı saldırı düzenlendi Rusya'nın başkenti Moskova'da bir konser salonunda silahlı saldırı düzenlendi
20:08 Hatay’da Lütfü Savaş’a saldırı Hatay'da Lütfü Savaş'a saldırı
19:51 Özgür Özel: Romanları milletvekili olarak görevlendireceğiz Özgür Özel: Romanları milletvekili olarak görevlendireceğiz
19:08 CHP’deki para sayma soruşturmasında ifade veren Canan Kaftancıoğlu’ndan ilk sözler CHP'deki para sayma soruşturmasında ifade veren Canan Kaftancıoğlu'ndan ilk sözler
17:29 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Dünyanın hiçbir medeni ülkesinde ekranlarda darbe güzellemesi yapan ana muhalefet yöneticisine rastlayamazsınız Cumhurbaşkanı Erdoğan: Dünyanın hiçbir medeni ülkesinde ekranlarda darbe güzellemesi yapan ana muhalefet yöneticisine rastlayamazsınız
19:02 Batman’da çeyiz evi açılışında izdiham Batman'da çeyiz evi açılışında izdiham
16:44 Bağcılar’daki istismarcı sucu için 331 yıl 6 aya kadar hapis cezası talebi Bağcılar'daki istismarcı sucu için 331 yıl 6 aya kadar hapis cezası talebi
16:30 Gazze’de ateşkes için ABD’nin BMGK’ya sunduğu karar tasarısına Rusya ve Çin’den veto Gazze'de ateşkes için ABD'nin BMGK'ya sunduğu karar tasarısına Rusya ve Çin'den veto
16:25 Engin Polat’ın cezevinden ilk fotoğrafı Gören herkes Icardi’ye benzetiyor Engin Polat'ın cezevinden ilk fotoğrafı! Gören herkes Icardi'ye benzetiyor
15:21 Semih Kılıçsoy krizi giderek büyüyor Feyyaz Uçar Montella’yı topa tuttu: Aynısını Arda Güler’e yapamazlar Semih Kılıçsoy krizi giderek büyüyor! Feyyaz Uçar Montella'yı topa tuttu: Aynısını Arda Güler'e yapamazlar
14:38 Bomba iddia: Erdoğan, İstanbul mitinginde emekliye seyyanen 5 bin TL müjdesi verecek Bomba iddia: Erdoğan, İstanbul mitinginde emekliye seyyanen 5 bin TL müjdesi verecek
14:01 Fenerbahçe’nin yıldızı Ferdi Kadıoğlu’na Marsilya’dan komik teklif Fenerbahçe'nin yıldızı Ferdi Kadıoğlu'na Marsilya'dan komik teklif
13:42 Müjdeyi Cumhurbaşkanı Erdoğan vermişti İşte banka banka ödenecek promosyon tutarları Müjdeyi Cumhurbaşkanı Erdoğan vermişti! İşte banka banka ödenecek promosyon tutarları
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.03.2024 20:59:54. #1.13#
SON DAKİKA: BM, Endonezya'da Arakanlı Müslümanları taşıyan teknenin alabora olmasıyla ilgili endişeli - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement