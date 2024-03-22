BM, Endonezya'da Arakanlı Müslümanları taşıyan teknenin alabora olmasıyla ilgili endişeli

Birleşmiş Milletler (BM), Endonezya'nın Açe bölgesindeki Kuala Bubon sahili açıklarında alabora olan Arakanlı Müslümanları taşıyan teknedeki 70 kişinin öldüğünden endişe ediyor.
Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK) ve Uluslararası Göç Örgütü'nden (IOM) yapılan ortak yazılı açıklamada, teknede yaklaşık 145 kişinin olduğuna işaret edilerek "can kaybı konusunda son derece endişeli" olunduğu vurgulandı.
Açıklamada, Bangladeş'ten Açe'ye yola çıkan Arakanlıların teknesinin batması olayına dair "Eğer doğrulanırsa bu yılın en büyük can kayıpları olur." denildi.
2023'te Endonezya'ya ulaşan Arakanlı mültecilerin sayısında kayda değer bir artış yaşandığı aktarılan açıklamada, 2023'te gelen 2 bin 300 mültecinin önceki dört yılın toplamından daha fazla olduğu vurgulandı.
Açıklamada, yaklaşık 145 kişinin olduğu belirtilen tekneden kurtulan 75'inin geçici barınma merkezlerine yerleştirildiği, bazılarının ise tedavi altına alındığı kaydedildi.
Öte yandan tekneden kurtulan Soliya Begüm, Associated Press'e yaptığı açıklamada, kaptanın su almaya başlayınca tekneyi batırdığını ve mürettebatıyla birlikte başka bir tekneye kaçtığını söyledi.
Arakanlı Müslümanlara etnik temizlik
Myanmar'ın Arakan eyaletinde 2012'de Budistler ile Müslümanlar arasında çıkan çatışmalarda çoğu Müslüman binlerce kişi katledilmiş, yüzlerce ev ve iş yeri ateşe verilmişti.
Arakan'daki sınır karakollarına 25 Ağustos 2017'de düzenlenen eş zamanlı saldırıları gerekçe gösteren Myanmar ordusu ve Budist milliyetçilerin uyguladıkları kitlesel şiddetten kaçan 1 milyona yakın kişi, komşu ülke Bangladeş'e sığınmıştı.
Çok sayıda Arakanlı Müslüman, Bangladeş'in Cox's Bazar bölgesindeki aşırı kalabalık mülteci kamplarından kaçarak diğer Müslüman ülkelere gitmek için hayatlarını tehlikeye atıp derme çatma teknelerle denize açılıyor.
Bangladeş, halihazırda 1,2 milyondan fazla Arakanlı Müslüman mülteciye ev sahipliği yapıyor.
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