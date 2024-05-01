BM Filistin Özel Raportörü: ABD'deki Filistin destek gösterilerine polis müdahalesi dehşete kapıldım - Son Dakika
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BM Filistin Özel Raportörü: ABD'deki Filistin destek gösterilerine polis müdahalesi dehşete kapıldım

BM Filistin Özel Raportörü: ABD\'deki Filistin destek gösterilerine polis müdahalesi dehşete kapıldım

BM Filistin Özel Raportörü Francesca Albanese, ABD'deki üniversitelerde Filistin'e destek gösterilerine polisin sert müdahalesi karşısında dehşete kapıldığını belirtti. Albanese, sosyal medya üzerinden paylaştığı görüntülerle polisin şiddetini eleştirdi ve öğrencilerin güvende olması gerektiğini vurguladı. ABD genelinde hala devam eden Filistin destek eylemlerinde polisin 1000'den fazla öğrenciyi gözaltına aldığı bildiriliyor.

01.05.2024 14:59
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Birleşmiş Milletler (BM) Filistin Özel Raportörü Francesca Albanese, ABD'deki üniversitelerde Filistin'e destek gösterilerine karşı polisin sert müdahalesi karşısında dehşete kapıldığını belirtti.

Albanese, ABD'deki gösterilere polisin sert müdahalesinin yer aldığı görüntüleri alıntılayarak X sosyal medya platformundan paylaşımda bulundu.

Yabancı bir ülke tarafından yapılan soykırıma karşı ABD üniversitelerindeki protestolara polisin şiddetle müdahale etmesi karşısında dehşete kapıldığını kaydeden Albanese, bu durumun olabildiğince kötü bir gerçeklik olduğunu vurguladı.

Albanese, öğrencilerin ve akademisyenlerin güvende olması gerektiğine işaret ederek "( Gazze'de) Soykırım son bulsun. Adalet ve akıl üstün gelsin." değerlendirmesinde bulundu.

ABD üniversitelerinde Filistin'e destek eylemleri

Columbia Üniversitesinde Filistin destekçisi öğrenciler, nisan ortalarında okulun, İsrail'in Gazze'deki saldırılarını ve işgalini destekleyen şirketlere devam eden finansal yatırımlarını protesto amacıyla kampüsün bahçesinde oturma eylemi başlatmıştı.

Rektörlük, eylemlerin 2. gününde, New York polisinden göstericilerin dağıtılması için yardım talebinde bulunmuş, kampüse giren polis, 108 öğrenciyi gözaltına almıştı.

Columbia Üniversitesindeki olay, 7 Ekim 2023'ten sonra ABD'deki üniversitelerde Filistinli öğrencilere karşı başlayan "ifade özgürlüğü" engellemeleri tartışmalarını tekrar gündeme getirmiş, gözaltılara tepki olarak öğrenci protestoları ülke genelindeki diğer üniversitelere de yayılmıştı.

ABD genelinde hala 50'den fazla büyük üniversitede, Filistin'e destek için öğrenci eylemleri devam ediyor ve polisin son 2 haftada aralarında bazı öğretim görevlileri de dahil 1000'den fazla öğrenciyi gözaltına aldığı belirtiliyor.

Kaynak: AA

Sosyal Medya, Filistin, İnsan Hakları, Uluslararası İlişkiler, Politika, Güncel, Son Dakika

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