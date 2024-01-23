 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
BM: Gazze'de Felaket Düzeyinde Açlıkla Karşı Karşıya Olanların Oranı Yüzde 25 - Son Dakika
Üye Girişi

BM: Gazze'de Felaket Düzeyinde Açlıkla Karşı Karşıya Olanların Oranı Yüzde 25

Birleşmiş Milletler (BM), Gazze Şeridi'nde İsrail saldırıları ve yardım engelleri nedeniyle nüfusun yaklaşık yüzde 25'inin felaket düzeyinde açlıkla karşı karşıya olduğunu duyurdu. BM Filistinli Mültecilere Yardım Ajansı (UNRWA) ise iletişim kesintileri ve erişim engellerinin yardımların ulaşmasını engellediğini belirtti. Gazze'de yaşayan 2,3 milyon Filistinli arasında 570 bin kişinin felaket seviyesinde açlıkla mücadele ettiği vurgulandı. BM, insani erişimde artış çağrısında bulundu.

BM: Gazze\'de Felaket Düzeyinde Açlıkla Karşı Karşıya Olanların Oranı Yüzde 25
23.01.2024 - 14:51,
Abone Ol

Birleşmiş Milletler (BM), 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail saldırıları altındaki Gazze Şeridi'nde nüfusun yaklaşık 25'inin "felaket düzeyinde" açlıkla karşı karşıya olduğunu duyurdu.

BM Filistinli Mültecilere Yardım Ajansından (UNRWA), saldırıların yanı sıra İsrail'in yardım girişlerine çıkardığı zorluklar nedeniyle Gazze'de yaşanan açlıkla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yayımladı.

Yoğun çatışmalar ile İsrail'in erişim engellemeleri ve kısıtlamalarının yanı sıra iletişim kesinlerinin UNRWA'nın yardımları güvenli ve etkili bir şekilde ulaştırmasına engel teşkil ettiği kaydedildi.

Yaklaşık 2,3 milyon Filistinlinin yaşadığı Gazze'de 570 bin kişinin felaket seviyesinde açlıkla karşı karşıya olduğuna dikkati çekilen açıklamada, "Kıtlık riski arttıkça BM, insani erişimde kritik bir artış çağrısında bulunuyor." ifadesine yer verildi.

İsrail'in saldırıları nedeniyle Gazze'de 1,9 milyon Filistinli yerinden oldu. Buna ek olarak İsrail'in ortaya koyduğu engellemeler ve çıkardığı zorluklar nedeniyle Gazze'ye yeteri kadar insani yardım girişi de yapılamıyor.

Özellikle Gazze'nin kuzeyinde yaşayan Filistinlilerin un bulamadıkları için hayvan yemlerini öğütmeye başladığı bildiriliyor.

Kaynak: AA
YORUMLAR

Birleşmiş Milletler, İsrail, Gazze, Savaş ve Çatışma, İnsan Hakları, Uluslararası İlişkiler, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel BM: Gazze'de Felaket Düzeyinde Açlıkla Karşı Karşıya Olanların Oranı Yüzde 25 - Son Dakika


20:07
İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi yarın Türkiye'ye geliyor İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi yarın Türkiye'ye geliyor
20:06
Arkadaşının kafasını balta ile kesip sokağa attığı olayda yeni görüntüler ortaya çıktı Arkadaşının kafasını balta ile kesip sokağa attığı olayda yeni görüntüler ortaya çıktı
19:45
AK Parti'de yarın açıklanacak Ankara ilçe belediye başkan adayları netleşti! İşte isim isim liste AK Parti'de yarın açıklanacak Ankara ilçe belediye başkan adayları netleşti! İşte isim isim liste
19:20
3 puan son anda kaçtı! Hatayspor'un galibiyet hasreti 10 maça çıktı 3 puan son anda kaçtı! Hatayspor'un galibiyet hasreti 10 maça çıktı
19:07
TBMM Genel Kurulu'nda İsveç'in NATO'ya Katılımı Görüşülüyor TBMM Genel Kurulu'nda İsveç'in NATO'ya Katılımı Görüşülüyor
18:57
Canlı anlatım! Mücadelede tempo yüksek Canlı anlatım! Mücadelede tempo yüksek
18:40
Yeniden Refah, Şeyh Sait'in torunu Faruk Septioğlu'nu Elazığ Belediye Başkan adayı yaptı Yeniden Refah, Şeyh Sait'in torunu Faruk Septioğlu'nu Elazığ Belediye Başkan adayı yaptı
17:58
Sincan Uygur Özerk Bölgesi'ndeki depremde 3 kişi yaşamını yitirdi Sincan Uygur Özerk Bölgesi'ndeki depremde 3 kişi yaşamını yitirdi

Son Dakika
20:07 İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi yarın Türkiye'ye geliyor
20:06 Arkadaşının kafasını balta ile kesip sokağa attığı olayda yeni görüntüler ortaya çıktı
19:45 AK Parti'de yarın açıklanacak Ankara ilçe belediye başkan adayları netleşti! İşte isim isim liste
19:20 3 puan son anda kaçtı! Hatayspor'un galibiyet hasreti 10 maça çıktı
19:07 TBMM Genel Kurulu'nda İsveç'in NATO'ya Katılımı Görüşülüyor
18:57 Canlı anlatım! Mücadelede tempo yüksek
18:40 Yeniden Refah, Şeyh Sait'in torunu Faruk Septioğlu'nu Elazığ Belediye Başkan adayı yaptı
17:58 Sincan Uygur Özerk Bölgesi'ndeki depremde 3 kişi yaşamını yitirdi
17:52 Avrupa'ya dönmeyi kafasına koyan Benzema, yeni teklifi hiç düşünmeden reddetti
17:27 Avustralya'da hemşire, ameliyat sonrası yatakta yıkadığı erkek hastasına cinsel saldırıda bulundu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.01.2024 21:10:28. #1.13#
SON DAKİKA: BM: Gazze'de Felaket Düzeyinde Açlıkla Karşı Karşıya Olanların Oranı Yüzde 25 - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement