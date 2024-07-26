BM: Gazze'de krizin 10 aydır sürmesine rağmen güvenli insani yardım dağıtımı sağlanamıyor

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NEW Birleşmiş Milletler (BM), Gazze'de krizin 10 aydır sürmesine rağmen güvenli insani yardım dağıtımını sağlayacak ortamın hala sağlanamadığı uyarısında bulundu.

BM Güvenlik Konseyinde (BMGK) Gazze'deki insani durum ele alındı.

Burada üye ülkeleri bilgilendiren BM Orta Doğu Özel Koordinatörlük Ofisi (UNSCO) İnsani Koordinatörü Muhannad Hadi, Gazze'de herkesin yaralanma ve hastalanma riski altında olduğunu bildirdi.

Sığınaklarda çocukların tüm gece ağladığını, kadınların ortalama 4 ayda bir banyo yapabildiğini aktaran Hadi, çocuklarını açlık ve travmadan koruyamayan ebeveynler arasında intihar eğilimleri bulunduğunu ifade etti.

Hadi, "Gazze'deki sivil toplum için acilen koruma gerekli. Aynı zamanda insani yardım personeli, operasyonları ve tesisleri de vahşi saldırılardan korunmalı." dedi.

"Gazze'de kriz 10 aydır sürmesine rağmen güvenli insani yardım dağıtımını sağlayacak ortam hala sağlanamadı." uyarısında bulunan Hadi, UNRWA'nın çok büyük yük üstlendiğini kaydetti.

UNRWA'ya karşı yürütülen kampanya ve saldırıların kabul edilemez olduğunu vurgulayan Hadi, bunların insani yardım operasyonlarını tehlikeye attığına dikkati çekti.

Gerekli koşullar sağlanmadan BM'nin Gazze halkına ihtiyacı olan yardımı sağlamakta zorlandığını belirten Hadi, tarafların insani yardım çalışanlarını korumakla yükümlü olduğunu kaydetti.

Hadi, "Gazze'deki riskler kabul edilemez boyutta." diyerek Gazze'deki insani durumun nesillerce herkesi rahatsız edeceğini söyledi.

Gazze'de ne yapılması gerektiğini bildiklerini dile getiren Hadi, "Ancak yapabildiğimiz ve yapmamız gereken arasında uçurum var." ifadesini kullandı.

Hadi, insani yardım çalışanlarının istekli olduğunu ancak "gerekli yetkiyi" alamadıklarını vurguladı.