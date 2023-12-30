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BM, Gazze'deki açlık krizini engellemek için ateşkes çağrısı yapıyor - Son Dakika
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BM, Gazze'deki açlık krizini engellemek için ateşkes çağrısı yapıyor

Birleşmiş Milletler (BM) Dünya Gıda Programı (WFP), Gazze'de temel hizmetlerin çökmesini ve milyonlarca insanın açlıktan ölmesini engellemek için 'ateşkes' çağrısını tekrarladı. WFP'nin açıklamasında, Gazze'de en temel hizmetlerin tamamen çökmesinin ve milyonlarca insanın açlıktan ölmesinin engellenmesi için zamana karşı yarışıldığı belirtilerek, uzun vadeli bir ateşkes ve engelsiz insani erişim çağrısı yapıldı.

BM, Gazze\'deki açlık krizini engellemek için ateşkes çağrısı yapıyor
30.12.2023 - 23:41,
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Birleşmiş Milletler (BM) Dünya Gıda Programı (WFP), Gazze'de temel hizmetlerin çökmesini ve milyonlarca insanın açlıktan ölmesini engellemek için "ateşkes" çağrısını tekrarladı.

WFP'nin X platformundaki hesabından Gazze'ye ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamada, "Yeni yıla doğru geri sayarken, Gazze'de farklı bir geri sayım yaşanıyor." ifadesi kullanıldı.

Gazze'de en temel hizmetlerin tamamen çökmesinin ve milyonlarca insanın açlıktan ölmesinin engellenmesi için zamana karşı yarışıldığı belirtilen açıklamada, "Bu durumu ancak uzun vadeli bir ateşkes ve engelsiz insani erişim sona erdirebilir." ifadeleri kullanıldı.

İsrail'in Gazze'yi işgalinde 7 Ekim sonrası

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme" gerekçesiyle İsrail'e 7 Ekim'de kapsamlı saldırı düzenledi.

İsrail, 7 Ekim'deki saldırılarda 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin de yaralandığını açıkladı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırılarında en az 8 bin 800'ü çocuk, 6 bin 300'ü kadın olmak üzere, 21 bin 672 Filistinli öldürüldü, 56 bin 165 kişi de yaralandı. Enkaz altında binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı tahrip ediliyor.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana 168'i karadan işgal sürecinde olmak üzere 502 askerinin öldürüldüğünü duyurdu.

Çatışmalara 24 Kasım'da 4 günlüğüne verilen ve daha sonra 3 gün daha uzatılan "insani arada" 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir karşılıklı serbest bırakıldı. Öte yandan İsrail, binlerce Filistinliyi alıkoyup hapsetmeye devam etti.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Kudüs'te de İsrail güçleri ve yasa dışı Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 319 Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim'den bu yana sınırda devam eden çatışmalarda 28 Lübnanlı sivil, 129 Hizbullah mensubu ile 5 İsrailli sivil ve 9 İsrail askeri öldü.

Kaynak: AA
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