BM: Gazze'ye İnsani Yardım Operasyonları Engellendi

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NEW Birleşmiş Milletler (BM), İsrailli yetkililerin, geçen hafta Gazze'ye planlanan 129 farklı insani yardım operasyonunun sadece üçte birine izin verdiğini bildirdi.

BM Sözcüsü Stephane Dujarric, günlük basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Kış yaklaşırken Gazze'deki Filistin halkının kendilerini yağmur ve soğuktan koruyacak uygun barınma koşullarına ihtiyaç duyduğunu belirten Dujarric, BM ve ortaklarının hızlı bir şekilde çadır ulaştırmaya çalıştığını dile getirdi.

Dujarric, halihazırda yüz binlerce Filistinlinin yerinden edildiğini anımsatarak, özellikle Gazze'nin kuzeyindeki İsrail kuşatması nedeniyle ihtiyaçların hızla arttığına ve kolay bir şekilde karşılanamadığına işaret etti.

"İsrailli yetkililer, geçen hafta Gazze'ye planlanan 129 insani yardım operasyonundan sadece üçte birine izin verdi." diyen Dujarric, diğer operasyonların "güvenlik ve lojistik" nedenler gösterilerek engellendiğini ifade etti.