BM: Gazze'ye karadan büyük çaplı yardım alternatifi yok

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NEW Birleşmiş Milletler (BM) İnsani İşler Koordinasyon Ofisi (OCHA), Gazze'ye karadan büyük çaplı yardımın alternatifinin bulunmadığını belirtti, kaybedecek zaman olmadığı konusunda uyarıda bulundu.

OCHA'nın X sosyal medya hesabından, "Acil Uyarı" ifadesiyle paylaşılan mesajda, Gazze'ye tüm girişlerden "güvenli, engelsiz insani yardım" geçişinin çok önemli olduğu bildirildi.

Mesajda, Gazze'ye karadan büyük çaplı yardımların götürülmesi gerektiği, bunun alternatifinin olmadığı ifade edildi.

"Kaybedecek zaman yok." uyarısı yapılan mesajda, buna rağmen güvenlik, erişim sorunları ile diğer kısıtlamaların sürdüğüne işaret edildi.

İsrail ordusunun, 7 Ekim 2023'ten bu yana sivil yerleşim yerleri, hastane, okul ve yerinden edilmiş Filistinlilerin sığındığı barınakları da hedef alan saldırılarını sürdürmesinin yanı sıra insani yardımların girişini de engelleyerek halkı açlığa mahkum ettiği 2,3 milyon nüfuslu Gazze Şeridi'nde büyük bir insani felaket yaşanıyor.

Başta BM'ye bağlı kuruluşlar olmak üzere uluslararası çevreler, çoğu hastanenin hizmet dışı kaldığı, tıbbi malzeme eksikliğinin yaşandığı, açlık, susuzluk ve hijyen malzemeleri eksikliğinin tetiklediği hastalıklar nedeniyle Gazze'de ateşkes ilan edilmesi ve bölgeye insani yardımların girişinin artırılması çağrısında bulunuyor.

BM Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansından (UNRWA) 10 Mart'ta yapılan açıklamada, İsrail'in 17 yıldır kuşatma altında tuttuğu Gazze Şeridi'nde "açlığın her yerde olduğu" belirtilmişti.