BM, Gazze'ye Yardım Gönderimine Devam Ediliyor

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BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler (BM), Gazze'nin kuzeyine yönelik yardım ulaştırma çabalarının İsrail tarafından reddedilmeye devam ettiğini belirtti.

BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, günlük basın toplantısında bölgedeki gelişmeleri aktardı.

Sahadaki BM İnsani İşler Koordinasyon Ofisi (UNOCHA) yetkililerinin verdiği bilgiye dayanarak Dujarric, "BM öncülüğündeki yardım misyonlarının Gazze'nin kuzeyine gönderilmesi, özellikle kuşatma altındaki bölgelere ulaşmaya çalışanlar, büyük çoğunlukla reddediliyor." diye konuştu.

Dujarric, OCHA'nın, en son bugün kuşatma altındaki Gazze'nin kuzeyindeki bazı bölgelerine yiyecek ve su götürmeyi planlayan üç insani yardım misyonunun da İsrail yetkilileri tarafından bir kez daha reddedildiğini belirterek "BM, aralık ayının başından bu yana kuşatma altındaki bölgelere 40 kez ulaşmaya çalıştı, bunlardan 38'i reddedildi ve ikisi de engellendi." dedi.

Gazze'de sivilleri koruması ve insani temel ihtiyaçlarının karşılanması gerekliliğini vurgulayan Dujarric, İsrail'e bölgede BM ve insani yardım ortaklarının çalışmalarını kolaylaştırma çağrısında bulundu.

"İsrail askerlerinin alandaki varlığı, mavi kasklıların görevini sınırlıyor"

Dujarric, İsrail'in ayrıca Suriye toprağı olan Golan Tepeleri'ndeki işgalinin iki ülke arasında 1974'te yapılan anlaşamaya aykırı olduğunu ve burada barışı korumakla görevli BM Ateşkes Gözlem Gücünün (UNDOF) faaliyetlerini sınırladığını belirtti.

"İsrail askerlerinin alandaki varlığı, UNDOF çalışanlarının görevi konusunda hareket özgürlüğü, operasyonel, lojistik ve idari faaliyetlerini ciddi şekilde kısıtlanmaktadır." diyen Dujarric, UNDOF'un normalde günlük gerçekleştirdiği 55 ila 60 faaliyetin halihazırda 3 ila 5 temel lojistik hareketle sınırlandığı bilgisini paylaştı.

Dujarric, İsrail'in Suriye'deki Hermon Dağı ve çevresinde en az 9 noktada mevzilendiğini aktararak burada inşaat hareketlerinin gözlemlendiğini, en az üç noktaya çekilen İsrail bayrağının da yetkililerin protestosu sonucu kaldırıldığını kaydetti.

İsrail'in Suriye'ye saldırıları ve işgali

Suriye'de 27 Kasım'da şiddetlenen çatışmaların ardından 8 Aralık'ta 61 yılık Baas rejiminin çökmesiyle eş zamanlı, İsrail ordusunun Suriye'ye saldırıları arttı.

Rejim ordusundan kalan askeri altyapı ve imkanları imha etmeye başlayan İsrail ordusu, Suriye toprağı olan Golan Tepeleri'ndeki işgalini genişletti.

Golan Tepeleri civarındaki tampon bölgeye giren İsrail ordusu, işgali daha ileriye taşıyarak başkent Şam'ın 25 kilometre yakınlarına kadar sokuldu.

İsrail, Suriye'ye ait Golan Tepeleri'ni 1967'den bu yana işgal altında tutuyor. İsrail ile Suriye arasında 1974'te imzalanan Kuvvetlerin Çekilmesi Anlaşması ile tampon bölge ve silahtan arındırılmış bölgenin sınırları belirlenmişti.