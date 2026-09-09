BM Genel Kurulunun 81. dönemi açıldı - Son Dakika
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BM Genel Kurulunun 81. dönemi açıldı

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- Her yıl dünya liderlerini New York'ta bir araya getiren BM Genel Kurul görüşmelerinin 81'incisi 22 Eylül'de başlayacak

BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulunun 81. dönemi Khalilur Rahman'ın başkanlığında açıldı.

Bangladeş Dışişleri Bakanı Rahman'ın 2 Haziran'da başkanlığa seçilmesi ve bu sabah yemin ederek göreve başlamasının ardından BM 81. Genel Kurulunun ilk oturumu gerçekleştirildi.

Saygı duruşuyla başlayan toplantının açılışında konuşan Rahman, sorumluluklarını en iyi şekilde, adalet, bağımsızlık ve dürüstlük ilkeleriyle yerine getireceği vaadinde bulundu.

Rahman, BM'nin önünde ciddi zorluklar bulunduğuna işaret ederek, "BM, bizden beklenenleri çoğu zaman karşılayamadı. Çatışmalar büyük insan acılarına yol açmaya devam ediyor. Kalkınma kazanımları zayıf ve kırılgan kalıyor. İklim etkileri yoğunlaşıyor. Bu zorlukların tümü, çok taraflılığa olan güveni büyük bir baskı altına soktu." diye konuştu.

Genişleyen güven açığının, uluslararası kurumlara ve kolektif eyleme olan güveni sınadığını belirten Rahman, "Bu açığı, diyalog, yenilenmiş işbirliği ve sonuç odaklı çalışma yoluyla kapatmalıyız. Gerçekten de güven, ulaştığımız her anlayışın, imzaladığımız her anlaşmanın ve kabul ettiğimiz her kararın ardındaki sessiz güçtür." ifadelerini kullandı.

BM 81. Genel Kurulu 22 Eylül'de başlayacak

Her yıl dünya liderlerini ABD'nin New York kentinde bir araya getiren BM Genel Kurulu görüşmelerinin 81'incisi, 22 Eylül'de "Güveni yeniden tesis etmek, dönüşümü yönetmek: Herkes için sonuç veren bir BM" temasıyla başlayacak.

Yüksek düzeyli hafta olarak bilinen ve liderlerin konuşmalarına ev sahipliği yapacak BM 81. Genel Kurulunda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ilk gün dördüncü sırada söz alması öngörülüyor.

Genel Kurula 190 ülkeden üst düzey katılım sağlanması bekleniyor.

Kaynak: AA

New York, Politika, Güncel, Eylül, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel BM Genel Kurulunun 81. dönemi açıldı - Son Dakika

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