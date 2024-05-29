BM Genel Sekreter Yardımcısı: Çin'in BM Barış Gücü Operasyonlarına Katkısı Kritik Önem Taşıyor

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BİRLEŞMİŞ MİLLETLER, 29 Mayıs (Xinhua) -- Birleşmiş Milletler (BM) Barış Gücü Operasyonlarından Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Jean-Pierre Lacroix, her yıl 29 Mayıs'ta kutlanan BM Barış Gücü Uluslararası Günü öncesinde yaptığı açıklamada, Çin'in BM barış gücü operasyonlarına yaptığı büyük katkının altını çizdi.

Lacroix kısa süre önce Xinhua ile yaptığı video röportajda, "Çin'in katkısı ve desteği kesinlikle kritik önem taşıyor" dedi.

Barış gücü görevlerine hem büyük mali destek veren hem de önemli sayıda asker sağlayan Çin'in oynadığı ikili rolden övgüyle bahseden Lacroix, Çin'in bu çabalara ikinci en büyük mali katkıyı sağlayan ülke olduğunu kaydetti.

Lacroix, Çinlilerin BM bayrağı altındaki azimli hizmetlerini "mükemmel" olarak niteledi.

Lacroix, drone savaşı ve el yapımı patlayıcılar gibi yeni tehditlere karşı koyma gerekliliği dahil olmak üzere, günümüzde barış gücü birliklerinin karşılaştığı değişen zorluklara dikkat çekti. "Çin, drone savaşı ve el yapımı patlayıcılar gibi yükselen tehditlere karşı koyma konusunda yeni yöntemlere öncülük ediyor" diyen Lacroix, Çin'in BM görevleri dahilinde operasyonel kabiliyetlerin artırılmasında proaktif rol oynadığını vurguladı.

Lacroix, yeni barış operasyonu modellerinin geliştirilmesi başta olmak üzere Çin'in gelecekte sunacağı katkılar konusunda da iyimser olduğunu belirtti. "Bu yolculukta Çin'in her zaman yaptığı gibi bize yardımcı olacağına güveniyoruz" diyen Lacroix, uluslararası barış ve güvenlik alanında Çin'in inovasyon ve desteğine güvenmeye devam edeceklerini vurguladı.