BM Genel Sekreter Yardımcısı: Mavi Hat'ta gerginliği azaltmak için her şeyi yapmalıyız

NEW Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri'nin Barış Operasyonlarından Sorumlu Yardımcısı Jean-Pierre Lacroix, "Mavi Hat'ta gerginliği azaltmak ve çatışmayı durdurmak için her şeyi yapmalıyız." dedi.
Lacroix, BM binasında düzenlediği basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı.
Lübnan- İsrail sınırını temsil eden "Mavi Hat"ta gerginliğin azaltılması ve çatışmanın sonlandırılması gerektiğini belirten Lacroix, saldırıların sürmesi halinde gerginliğin artma riskinin endişe verici olduğunu söyledi.
Özellikle çok sayıda can kaybı gerçekleşmesi halinde durumun çok farklı bir yöne gidebileceği uyarısında bulunan Lacroix, "Mavi Hat'ta gerginliği azaltmak ve çatışmayı durdurmak için her şeyi yapmalıyız." diye konuştu.
Lacroix, bu yönde bazı diplomatik girişimlerin sürdüğünü, BM'nin bunları desteklediğini bildirdi.
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