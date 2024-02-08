BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, Gazze\'deki trajedinin Refah\'ta da yaşanmaması için insani ateşkes çağrısı yaptı

NEW Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, "Han Yunus ve Gazze'nin diğer taraflarında gördüğümüz korkunç trajedi, Refah'ta da gerçekleşmeden insani ateşkes sağlanmalıdır." dedi.
Guterres, New York'ta düzenlediği basın toplantısında, AA muhabirinin, "Sizin de Refah'taki tehdidin büyüklüğünden bahsettiğiniz üzere Gazze halkının önemli bir kısmı buraya sıkışmış durumda ve gidecek yerleri yok. İsrail'in güvenli olduğu gerekçesiyle insanları ittiği Refah'a yönelik saldırısını savaş suçu olarak görüyor musunuz?" sorusunu yanıtladı.
Savaş suçuna ilişkin tanımlamaları Uluslararası Adalet Divanı ve Uluslararası Ceza Mahkemesi gibi bu konuda görevli mercilere bırakmak istediğini vurgulayan Guterres, Gazze halkının yarısının Refah'a itildiğini belirtti.
Guterres, Gazze halkının oraya gitmek istediği için gitmediğini, mecbur bırakıldıklarını kaydederek, "Han Yunus ve Gazze'nin diğer taraflarında gördüğümüz korkunç trajedi, Refah'ta da olmadan insani ateşkes sağlanmalıdır." ifadesini kullandı.
"Filistin halkının da kendi devleti olması ve işgalin sonlanması için kararlı şekilde çalışmaya devam edeceğim"
Guterres, İsrail hükümetinin kendisine yönelttiği eleştiriler hakkında "Ben her zaman İsrail'in güvenlik ve barış içinde yaşamasını destekleyeceğim. Yahudi düşmanlığıyla her zaman kararlı şekilde savaştım ancak Filistin halkının da kendi devleti olması ve işgalin sonlanması için de kararlı şekilde çalışmaya devam edeceğim." diye konuştu.
Hamas saldırılarını kınadığını ve tüm esirlerin serbest bırakılması çağrısı yaptığını anımsatan Guterres, "Ancak İsrail hükümetinin, yerleşim yerleri ve iki devletli çözümü baltalayan bazı politikalarını desteklemiyorum. Gazze'de askeri operasyonların yürütülme şeklinin kabul edilemez olduğunu da ifade ettim." açıklamasında bulundu.
UNRWA çalışanları
BM Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) çalışanlarına ilişkin İsrail iddialarıyla ilgili Guterres, çok yüksek riskli bir durum olduğunu ve bu nedenle 12 kişinin görevine son verme kararı aldığını aktardı.
Guterres, bunu Ajansın çıkarı için yaptığına işaret ederek, soruşturmanın hemen başlatıldığını söyledi.
"Eğer hata yaptıysam bu gelecekte düzeltilir." diyen Guterres, iddiaların suça dahil olmakla alakalı olduğunu ve hemen harekete geçmeme riskini göze almadığını kaydetti.
Guterres, kendisinin de basında, "İsrail ordusunun, bilgileri BM'yle paylaşma taraftarı olmadığına" ilişkin haberler gördüğünü ve şaşırdığını, kendisinin harekete geçmeyeceğini düşündüklerini okuduğunu da belirterek, "İsrail hükümetinin, Hamas'ın BM'ye dahil olduğuna ilişkin her türlü iddiasını ciddiye alacağımızdan emin olabilirsiniz." dedi.
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