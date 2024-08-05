BM Genel Sekreteri Batı Sahra Sorunu Raporunu Sunacak

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Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres'in, egemenlik tartışmalarının olduğu Fas'ın Batı Sahra sorununda, halkın "kendi kaderini tayin etmesini" savunan raporun, 79. BM Genel Kurulu'na sunacağı bildirildi.

BM Genel Sekreterliğinin "Batı Sahra Sorunu" adlı raporunda, bölgedeki sorunun acil çözümü, Fas ile Batı Sahra'da bağımsızlık yanlısı Polisario Cephesi arasında müzakerelerin yapılması ve Batı Sahra halkının kendi kaderini belirlemesi gibi konular ele alındı.

BM Genel Sekreteri Guterres tarafından 79. BM Genel Kurulu'na sunulacağı duyurulan raporda, Batı Sahra'da Fas'ın idare ettiği bazı bölgelerinde insan haklarıyla ilgili veri bulunmadığı ve Fas'ın BM İnsan Hakları Komisyonu temsilcilerine bölgeye giriş izni vermediği belirtildi.

BM Güvenlik Konseyinin Batı Sahra'daki durumu incelediği aktarılan raporda, Batı Sahra'da halkın "kendi kaderini tayin etmesini sağlayan, adil, kalıcı ve karşılıklı olarak kabul edilebilir bir siyasi çözüm" çağrısında bulunuldu.

Raporda, Guterres'in "BM, Batı Sahra sorunuyla ilgilenen herkesi barışçıl bir çözüm aramaya yönelik ortak bir çaba içinde bir araya getirmeye hazırdır. Onları siyasi sürece açık fikirli yaklaşmaya, ön koşullar dayatmamaya ve kişisel elçiliğimin sunduğu fırsatları değerlendirmeye davet ediyorum." ifadelerine yer verildi.

BM Genel Kurulunun 10 Eylül - 24 Eylül tarihleri arasında yapılması planlanıyor.

Batı Sahra sorunu

Fas'ın 1975'te eski İspanyol sömürgesi Batı Sahra'yı topraklarına katmasının ardından Cezayir'in destek verdiği bağımsızlık yanlısı Polisario Cephesi ile Rabat yönetimi arasında başlayan gerginlik devam ediyor.

Fas, bölgenin kendi egemenliğinde kalması gerektiğini savunurken, Polisario Cephesi Batı Sahra'nın bağımsız devlet olduğunu ileri sürüyor.

Polisario Cephesi, 1991'de BM arabuluculuğunda varılan ateşkes anlaşmasına kadar Fas güvenlik güçlerine karşı silahlı mücadele yürütüyordu. Ateşkes anlaşmasından bu yana Batı Sahra'nın statüsüyle ilgili görüşmeler başarıya ulaşamadı.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, 25 Temmuz'da tahta çıkışının 25. yılı münasebetiyle Kral 6. Muhammed'e yazdığı mektupta, Fransa'nın, Fas egemenliği altındaki özerklik planını, Batı Sahra sorununun çözümü için uygun çerçeve olarak gördüğünü belirtmişti.

Cezayir, Fransa'nın Fas'ın Batı Sahra konusundaki özerklik planına destek vermesi kararından "büyük üzüntü duyduğunu ve güçlü bir şekilde kınadığını" açıklarken, 30 Temmuz'da Paris Büyükelçisini çekme kararı almıştı.