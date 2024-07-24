BM Genel Sekreteri, Filistinli gruplar arasında imzalanan Beijing Deklarasyonu'nu memnuniyetle karşıladı

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BİRLEŞMİŞ MİLLETLER, 24 Temmuz (Xinhua) -- BM Genel Sekreteri Sözcüsü Stephane Dujarric, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in, 14 Filistinli grup tarafından Beijing'de imzalanan ve bu gruplar arasında bölünmeyi sona erdirme ve birliği güçlendirmeyi hedefleyen deklarasyonu memnuniyetle karşıladığını belirtti.

Dujarric, Salı günü düzenlenen günlük basın toplantısında gazetecilerin sorularına yanıt verirken, Guterres'in, Filistinli gruplar arasında Beijing Deklarasyonu'nun imzalanmasından büyük bir memnuniyet duyduğunu söyledi.

Anlaşmayı, "Filistin ulusal birliğinin ilerletilmesine yönelik önemli bir adım" olarak nitelendiren Dujarric, Genel Sekreter'in "deklarasyona imza atan tüm grupları, farklılıklarını diyalog yoluyla aşmaya ve onları Beijing'de verilen taahhütlere riayet ederek imzaladıkları deklarasyona bağlı kalmaya çağırdığını" belirtti.

Sözcü, "Bu daha önce de yaşanan, üzerinde konuşulan bir konuydu. Birliğin sağlanmasına yönelik tüm adımlar takdirle karşılanıp desteklenmeli" dedi.

Dujarric, "Filistin'in ulusal birliği, birçok kez dile getirdiğimiz üzere, barış ve güvenlik için olduğu kadar Filistin halkının kendi kaderini tayin etme ve tam bağımsız, demokratik, kalıcı, uygulanabilir ve egemen bir Filistin devleti özlemlerine kavuşması için de çok önemli" diye konuştu.

Sözcü, Guterres'in ayrıca, Çin'in gösterdiği diplomatik çabaları ve sürecin kolaylaştırılmasında rol oynayan diğer ülkelerin çabalarını takdirle karşıladığını söyledi.

Bölünmenin Sona Erdirilmesi ve Filistin Ulusal Birliğinin Güçlendirilmesine İlişkin Beijing Deklarasyonu, Çin tarafının davetiyle 21-23 Temmuz tarihlerinde Beijing'de düzenlenen uzlaşıya yönelik diyalog toplantısının ardından Salı günü 14 Filistinli grup tarafından imzalanmıştı.