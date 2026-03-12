BM Genel Sekreteri Guterres, Ankara'da Göç İdaresi'ni Ziyaret Etti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

BM Genel Sekreteri Guterres, Ankara'da Göç İdaresi'ni Ziyaret Etti

BM Genel Sekreteri Guterres, Ankara\'da Göç İdaresi\'ni Ziyaret Etti
12.03.2026 21:06
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Guterres, Suriyelilerin gönüllü geri dönüş süreçlerini yerinde inceledi.

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Ankara İl Göç İdaresi Müdürlüğünü ziyaret etti.

Göç İdaresi Başkanlığının sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, şu ifadelere yer verildi:

"BM Genel Sekreteri Sayın Antonio Guterres, Göç İdaresi Başkanımız Sayın Hüseyin Kök eşliğinde ülkelerine gönüllü geri dönüş yapan Suriyelilerin işlemlerinin yürütüldüğü alanı ziyaret ederek yürütülen çalışmaları yerinde gördü."

Ziyaret kapsamında Genel Sekreter Sayın Guterres'e, Türkiye'nin göç yönetimi ile geçici koruma kapsamındaki Suriyelilere yönelik yürütülen gönüllü, güvenli, onurlu ve düzenli geri dönüş süreçlerine ilişkin detaylı bilgilendirme yapıldı."

Kaynak: AA

Birleşmiş Milletler, Antonio Guterres, Ankara, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel BM Genel Sekreteri Guterres, Ankara'da Göç İdaresi'ni Ziyaret Etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Mardin’de 16 yaşındaki Zuhal evinde ölü bulundu Mardin'de 16 yaşındaki Zuhal evinde ölü bulundu
Saldırı sonrası Umman’daki kritik limandan dev yangın Saldırı sonrası Umman'daki kritik limandan dev yangın
Küme düşmeleri kesinleşmişti Kaybettiği maçın sonunda şampiyonluk sözü verdi Küme düşmeleri kesinleşmişti! Kaybettiği maçın sonunda şampiyonluk sözü verdi
Beşiktaş’tan TFF’ye gece yarısı yeni çağrı: Bir kez daha talep ediyoruz Beşiktaş'tan TFF'ye gece yarısı yeni çağrı: Bir kez daha talep ediyoruz!
İran, Basra Körfezi’nde yer alan yeraltı deniz üssüne ait görüntüleri paylaştı İran, Basra Körfezi'nde yer alan yeraltı deniz üssüne ait görüntüleri paylaştı
Bayram şekeri reyonuna asılan not tepki çekti Bayram şekeri reyonuna asılan not tepki çekti

21:33
Tek rakibi Yılmaz Vural Çalıştırdığı takım sayısını duyanlar inanamıyor
Tek rakibi Yılmaz Vural! Çalıştırdığı takım sayısını duyanlar inanamıyor
21:16
Galatasaray’dan 2 isim Şampiyonlar Ligi’nde haftanın 11’i belli oldu
Galatasaray'dan 2 isim! Şampiyonlar Ligi'nde haftanın 11'i belli oldu
20:59
ABD’de sinagoga saldırı
ABD'de sinagoga saldırı
20:35
Sydney Sweeney, kendisine mesaj atan dünyaca ünlü futbolcuyu itiraf etti: 15 yaşındayken bana yazdı
Sydney Sweeney, kendisine mesaj atan dünyaca ünlü futbolcuyu itiraf etti: 15 yaşındayken bana yazdı
20:34
Bahçeli’den İran açıklaması: Her türlü senaryoya hazırlıklı olmalıyız
Bahçeli'den İran açıklaması: Her türlü senaryoya hazırlıklı olmalıyız
20:26
İsrailli milletvekili sokak ortasında bıçaklandı
İsrailli milletvekili sokak ortasında bıçaklandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.03.2026 21:59:15. #7.12#
SON DAKİKA: BM Genel Sekreteri Guterres, Ankara'da Göç İdaresi'ni Ziyaret Etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.