BM Genel Sekreteri Guterres, Ankara\'da Göç İdaresi\'ni Ziyaret Etti

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Ankara İl Göç İdaresi Müdürlüğünü ziyaret etti.
Göç İdaresi Başkanlığının sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, şu ifadelere yer verildi:
"BM Genel Sekreteri Sayın Antonio Guterres, Göç İdaresi Başkanımız Sayın Hüseyin Kök eşliğinde ülkelerine gönüllü geri dönüş yapan Suriyelilerin işlemlerinin yürütüldüğü alanı ziyaret ederek yürütülen çalışmaları yerinde gördü."
Ziyaret kapsamında Genel Sekreter Sayın Guterres'e, Türkiye'nin göç yönetimi ile geçici koruma kapsamındaki Suriyelilere yönelik yürütülen gönüllü, güvenli, onurlu ve düzenli geri dönüş süreçlerine ilişkin detaylı bilgilendirme yapıldı."
