NEW BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, bugün BM Güvenlik Konseyi'nde (BMGK) kabul edilen ve Gazze'de acil ateşkes çağrısı yapan tasarıya ilişkin, "Bu tasarı mutlaka uygulanmalıdır, başarısız olması affedilemez." dedi.
BM Genel Sekreteri Guterres, X hesabından yaptığı açıklamada, Gazze tasarısının kabul edilmesini değerlendirdi.
Guterres, paylaşımında, "Güvenlik Konseyi, Gazze ile ilgili uzun zamandır beklenen ve acil ateşkes ile tüm rehinelerin koşulsuz serbest bırakılmasını talep eden tasarıyı az önce onayladı. Bu tasarı mutlaka uygulanmalıdır, başarısız olması affedilemez." değerlendirmesini yaptı.
BMGK'de yapılan oylamada, Gazze'de kalıcı ve sürdürülebilir ateşkese dönüşecek şekilde ramazan ayında acilen ateşkes sağlanması talep edilen karar tasarısı kabul edilmişti.
15 üyeli BMGK'de geçici üyeler Cezayir, Ekvator, Guyana, Japonya, Malta, Mozambik, Güney Kore, Sierra Leone, Slovenya ve İsviçre tarafından hazırlanan karar tasarısı oylanmıştı. Tasarı, 14 "evet" ve 1 "çekimser" oyla kabul edilmiş, ABD çekimser oy kullanmıştı.
Son Dakika › Güncel › BM Genel Sekreteri Guterres, Gazze ateşkes tasarısının uygulanmasını istedi - Son Dakika
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