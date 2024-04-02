BM Genel Sekreteri Guterres, İran'ın Şam'daki konsolosluk binasına düzenlenen hava saldırısını kınadı

Bolu'da tır ile hafif ticari aracın çarpıştığı kaza hasara neden oldu

Bolu'da Yıldırım Beyazıt Mahallesi Küçük Sanayi Sitesi önünde meydana gelen kazada, Mehmet M. idaresindeki hafif ticari araç ile Davut E'nin kullandığı tır çarpıştı. Kazada yaralanan olmazken, her iki araçta da hasar meydana geldi. Olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.