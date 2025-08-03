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BM Genel Sekreteri Guterres Kazakistan'da

BM Genel Sekreteri Guterres Kazakistan\'da
03.08.2025 16:57
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Guterres, Almatı'daki BM Sürdürülebilir Kalkınma Merkezini ziyaret etti, işbirliğini vurguladı.

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Kazakistan'ın Almatı kentinde kurulan BM Orta Asya ve Afganistan Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri Bölge Merkezi'ni ziyaret etti.

Kazakistan Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, resmi temaslarda bulunmak üzere ülkeye gelen BM Genel Sekreteri Guterres ile Almatı'da bir araya geldi.

Tokayev ve Guterres, BM Orta Asya ve Afganistan Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri Bölge Merkezi'ni ziyaret ederek, Kazakistan hükümeti ile BM arasında merkezin kurulmasına ilişkin anlaşmanın imza törenine katıldı.

Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev, törende yaptığı konuşmada, bugün imzalanan anlaşmanın hem Kazakistan hem de BM açısından büyük önem taşıdığını ve taraflar arasındaki uzun vadeli işbirliğini temsil ettiğini söyledi.

Tokayev, Kazakistan'ın 33 yıl önce BM'ye katıldığını ve bu süre zarfında sorumlu, aktif ve barışçıl bir üye ülke olduğunu defalarca kanıtladığını vurguladı.

BM'nin Kazakistan için uluslararası düzenin temel ve vazgeçilmez bir unsuru olmaya devam ettiğini vurgulayan Tokayev, "Artan jeopolitik çalkantılar, çatışmalar, iklim değişikliği ve gıda güvenliğinin tehdit altında olduğu bir ortamda, Birleşmiş Milletler daha güvenli ve istikrarlı bir dünya inşa etmede kilit rol oynamalıdır." ifadesini kullandı.

Tokayev, BM Orta Asya ve Afganistan Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri Bölge Merkezinin Almatı'da kurulmasının, bölgenin artan stratejik önemini gösterdiğini belirterek, "Orta Asya bugün, eşi benzeri görülmemiş bir birlik, iyi komşuluk ve ortak ilerleme ilkelerine güçlü bir bağlılık sergiliyor." dedi.

BM Genel Sekreteri Guterres de Merkezin açılışının "sürdürülebilir kalkınma hedeflerine" ulaşma yolunda bölge için yeni bir dönemin başlangıcını işaret ettiğini belirtti.

Guterres, Türkmenistan'da gerçekleştirilecek BM Denize Kıyısı Olmayan Gelişmekte Olan Ülkeler 3. Konferansı arifesinde BM Bölge Merkezinin açılışı için Almatı'da bulunmaktan memnuniyet duyduğunu dile getirerek, "Merkez, bu tür ülkeler için 'eylem programının' uygulanmasında önemli bir yenilikçi olabilir. Bugün artık şunu rahatlıkla söyleyebiliriz ki Kazakistan artık denize kıyısı olmayan bir ülke değil. Kara ve demir yolları, fiber optik ağları sayesinde Kazakistan, küresel ticaret sisteminin, dünya lojistik zincirinin, ulaşımının ve iletişiminin merkezi haline gelmiştir." ifadelerini kullandı.

Kazakistan'ın barışçıl iç ve dış politikasını takdir ettiğini belirten Guterres, "Burası farklı etnik ve dini geçmişe sahip insanların bir araya gelerek ortak bir gelecek inşa edebileceği bir yerdir. Kazakistan'ın nükleer silahlardan vazgeçtiğini ve bu kararla barış ve silahsızlanmanın sembolü haline geldiğini asla unutmayacağım. Bu, özellikle bugünlerde her zamankinden daha fazla önem taşıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel BM Genel Sekreteri Guterres Kazakistan'da - Son Dakika

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