BM Genel Sekreteri Guterres Kıbrıs'a Geliyor - Son Dakika
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BM Genel Sekreteri Guterres Kıbrıs'a Geliyor

17.07.2026 16:48
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KKTC Cumhurbaşkanı Erhürman, Guterres'in Kıbrıs ziyaretiyle ilgili olumlu değerlendirmelerde bulundu.

(ANKARA) - KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres'in Kıbrıs ziyaret planıyla ilgili açıklama yaptı ve 16 yıl aradan sonra ilk kez bir BM Genel Sekreteri'nin adaya gelip Kıbrıslı Türk ve Kıbrıslı Rum liderlerle burada görüşecek olmasının önemine işaret etti.

Erhürman, Guterres'in Kıbrıs adasını ziyaret edecek olmasına ilişkin açıklamasında, şu ifadeleri kullandı:

"BM Genel Sekreteri Sayın Guterres'in çabalarını desteklediğimizi daha önce açıklamıştık. Kendisinin bu çerçevede adaya gelme kararı vermiş olmasını olumlu karşılıyoruz. Bu ziyaret planı, 16 yıl aradan sonra ilk kez bir BM Genel Sekreteri'nin adaya gelip Kıbrıslı Türk ve Kıbrıslı Rum liderlerle burada görüşecek olması açısından da önemlidir."

Bilindiği gibi, göreve gelmemizden bu yana pek çok konunun Lefkoşa'da ele alınmasının önemine vurgu yaptık. Bunun en üst düzeyde, Sayın Genel Sekreter'in katılımıyla gerçekleşmesinin planlanmasını doğru buluyoruz.

Elbette bu görüşmelerde güven yaratıcı önlemler de Sayın Genel Sekreter'in Crans Montana'dan sonra dillendirdiği şekliyle 'bu kez farklı olmalı' yaklaşımı konusundaki fikirler de değerlendirilecektir.

Sayın Genel Sekreter'in katılımıyla yapılacak görüşmeler, hem tarafların birbirini hem de Birleşmiş Milletler'in tarafların pozisyonlarını daha iyi anlaması, not etmesi ve çabaların yönünün belirlenmesi açısından anlamlı olacaktır.

Kıbrıs Türk tarafı olarak Genel Sekreter'in çabalarını desteklediğimizi ve samimiyet ve ciddiyetle bu çabalara katkı koymaya devam edeceğimizi bir kez daha belirtmekte yarar görüyorum."

Kaynak: ANKA

Diplomasi, Politika, Kıbrıs, Güncel, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel BM Genel Sekreteri Guterres Kıbrıs'a Geliyor - Son Dakika

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