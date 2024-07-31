BM Genel Sekreteri Guterres, Orta Doğu'da savaşa yol açacak faaliyetlerden kaçınma çağrısı yaptı

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NEW Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Guterres, Beyrut ve Tahran saldırılarının ardından taraflar ile uluslararası topluma tüm Orta Doğu'yu savaşa sokacak faaliyetlerden kaçınma çağrısında bulundu.

BM Sözcülük Ofisi, Guterres adına konuya ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Guterres, Beyrut ve Tahran'daki saldırıların çok tehlikeli bir şekilde gerginlik artışına yol açtığına dikkati çekerken, gidişatın Gazze'de ateşkes, esirlerin serbest bırakılması, Mavi Hat'ta sakinleşme ve insani yardım artışı çabalarını baltaladığına işaret etti.

Sürekli olarak itidal çağrısında bulunduğunu anımsatan Guterres, bu aşırı hassas dönemde itidal çağrısının yetersiz olduğunu kaydetti.

Guterres, taraflar ve uluslararası topluma tüm Orta Doğu'yu savaşa sokacak faaliyetlerden kaçınma çağrısında bulundu.

Bunun siviller üzerinde korkunç bir etkisinin olacağı konusunda uyaran Guterres, diplomatik yollarla bölgesel gerginliğin azaltılması gerektiğini vurguladı.