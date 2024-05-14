BM Genel Sekreteri İsrail'in artan askeri faaliyetlerinden dehşete düştü - Son Dakika
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BM Genel Sekreteri İsrail'in artan askeri faaliyetlerinden dehşete düştü

BM Genel Sekreteri İsrail\'in artan askeri faaliyetlerinden dehşete düştü

BM Genel Sekreter Sözcü Yardımcısı, Genel Sekreter'in Refah ve çevresinde İsrail güçlerinin artan askeri faaliyetlerinden dehşete düştüğünü söyledi. Genel Sekreter, acil insani ateşkes ve tüm rehinelerin serbest bırakılması çağrısını yineliyor.

14.05.2024 21:41
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BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreter Sözcü Yardımcısı Farhan Haq, Genel Sekreter Antonio Guterres'in, Refah ve çevresinde İsrail güçlerinin artan askeri faaliyetlerinden dehşete düştüğünü söyledi.

Sözcü Yardımcısı Haq, günlük basın toplantısında konuştu.

Haq, "Genel Sekreter, Refah ve çevresinde İsrail güçlerinin artan askeri faaliyetlerinden dolayı dehşete düşmüştür. Bu gelişmeler, zaten çok vahim durumda olan insani yardımları daha da sekteye uğratmaktadır." diye konuştu.

Refah dahil Gazze'deki sivillerin her zaman korunması gerektiğini, orada bulunanlar için güvenli bir yer kalmadığını belirten Haq, "Genel Sekreter, acil insani ateşkes ve tüm rehinelerin serbest bırakılması yönündeki çağrısını yineliyor. Refah kapısının derhal yeniden açılması ve Gazze'nin her yerine engelsiz insani erişim sağlanması yönünde de çağrıda bulunuyor." dedi.

Haq, öte yandan, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentinde Avrupa Hastanesi'ne giden BM aracına yönelik saldırı sonucu BM Güvenlik Birimi'nden öldürülen kişinin Hindistan kökenli Waibhav Kale olduğunu açıkladı.

Aynı saldırıda yaralanan kişinin de Ürdünlü bir kadın olduğu bilgisini paylaşan Haq, saldırıyla ilgili olarak BM birimleri tarafından bilgi toplanmaya devam edildiğini söyledi.

Genel Sekreter Guterres de dün yaptığı açıklamada, BM personeline yönelik tüm saldırıları kınayarak söz konusu saldırı hakkında kapsamlı soruşturma talep etmişti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel BM Genel Sekreteri İsrail'in artan askeri faaliyetlerinden dehşete düştü - Son Dakika

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