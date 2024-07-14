BM Genel Sekreteri İsrail'in Han Yunus saldırısını kınadı

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NEW Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres'in, İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nde yerinden edilmiş Filistinlilerin sığındığı ve "güvenli bölge" olarak açıklanan Han Yunus kentinin El-Mevasi bölgesine saldırısını, "dehşet ve üzüntüyle" karşıladığı ve kınadığı bildirildi.

BM Sözcülük Ofisi'nden, saldırıya ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, İsrail ordusunun, yoğun nüfuslu ve insani bölge olarak belirlenen, yerinden edilmiş kişilerin bulunduğu yere saldırısının, 90 kişinin ölümüyle sonuçlandığına işaret edildi.

"Saldırı Gazze'de hiçbir yerin güvenli olmadığını tekrar gösteriyor" denilen açıklamada, Guterres'in, saldırıyı dehşet ve üzüntüyle karşıladığı belirtildi.

Açıklamada, "BM Genel Sekreteri, çocuklar ve kadınların da aralarında bulunduğu sivillerin öldürülmesini kınıyor." vurgusu yapıldı.

İsrail ordusunun "iki Hamas üyesini hedef aldığını" kaydettiğine atıf yapılan açıklamada, "BM Genel Sekreteri, uluslararası insancıl hukuka her zaman saygı duyulması gerektiğinin altını çiziyor. Buna ayrım gözetme, orantılılık, önlem alma ilkeleri de dahil." mesajı verildi.

Açıklamada, Guterres'in, bu savaşın bitmesi gerektiğini yinelediği belirtilerek, Gazze'de acil ateşkes ve esirlerin serbest bırakılması çağrısına yer verildi.

İsrail'in, El-Mevasi bölgesine düzenlediği saldırıda, 90 kişi ölmüş, 300 kişi de yaralanmıştı.