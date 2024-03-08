BM Genel Sekreteri: Kadınlara tam yasal eşitlik sağlanmasından 300 yıl uzaktayız - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

BM Genel Sekreteri: Kadınlara tam yasal eşitlik sağlanmasından 300 yıl uzaktayız

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, kadınların dünya genelinde ayrımcılık ve ihlallere maruz kalmaya devam ettiğini belirterek, 'Mevcut durumda kadınlara tam yasal eşitlik sağlanmasından 300 yıl uzaktayız.' dedi. Guterres, cinsiyet eşitliği konusunda kaydedilen ilerlemenin çok yavaş olduğunu vurguladı ve dünya genelinde çatışmalarda kadınlara yönelik korkunç olaylara tanıklık edildiğini ifade etti.

08.03.2024 18:31
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

NEW Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, kadınların dünya genelinde ayrımcılık ve ihlallere maruz kalmaya devam ettiğini belirterek, "Mevcut durumda kadınlara tam yasal eşitlik sağlanmasından 300 yıl uzaktayız." dedi.

New York'taki BM binasında 8 Mart Dünya Kadınlar Günü vesilesiyle etkinlik düzenlendi.

Burada konuşan Guterres, milyonlarca kadın ve kızın değişim ve seslerini duyurmak için çabaladığına dikkati çekerek, "Hepimiz için daha iyi bir dünya inşa ediyorlar. Bugün onlarla dayanışma içindeyiz, onları alkışlıyoruz ve teşekkürlerimizi sunuyoruz." ifadelerini kullandı.

Guterres, cinsiyet eşitliği konusunda kaydedilen ilerlemenin çok yavaş, süregelen cinsiyet temelli şiddetin insanlık için utanç verici olduğunu vurguladı.

"Değişim zamanı çoktan geldi geçti"

Geçen sene BM Genel Kurulu'ndaki konuşmacıların sadece yüzde 12'sinin kadınlardan oluştuğunu belirten Guterres, "Değişim zamanı çoktan geldi geçti." diye konuştu.

Guterres, dünya genelinde çatışmalarda kadınlar ve kızlara yönelik korkunç olaylara tanıklık edildiğini, Sudan'da tecavüz ve kadın ticareti, Filistinli tutuklular ile 7 Ekim saldırısı sırasında kadınlara yönelik cinsel şiddet gerçekleştiğine ilişkin raporlar bulunduğuna işaret etti.

Gazze'de kadın doğum hizmetlerinin çöktüğünün altını çizen Guterres, "Gazze'de öldürülen ve yaralanan binlerce kişinin arasında kadınlar ve çocuklar çoğunluğu teşkil ediyor." şeklinde konuştu.

Guterres, kadınların dünya genelinde ayrımcılık ve ihlallere maruz kalmaya devam ettiğini dile getirerek, "Mevcut durumda kadınlara tam yasal eşitlik sağlanmasından 300 yıl uzaktayız." dedi.

Tahminlere göre 2030'da 340 milyondan fazla kadın ve kızın yoksulluk içinde yaşayacağının öngörüldüğüne işaret eden Guterres, "Bu, kadın ve kızlara yönelik bir hakarettir ve daha iyi bir dünya inşa etme çabalarımızı baltalamaktadır." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Antonio Guterres, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel BM Genel Sekreteri: Kadınlara tam yasal eşitlik sağlanmasından 300 yıl uzaktayız - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


18:56 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Netanyahu yönetimiyle yan yana anılmak bile başlı başına utanılacak bir ayıptır Cumhurbaşkanı Erdoğan: Netanyahu yönetimiyle yan yana anılmak bile başlı başına utanılacak bir ayıptır
18:11 Mardin’de Adliye Önünde Silahlı ve Bıçaklı Kavga: 2’si Ağır 10 Yaralı Mardin'de Adliye Önünde Silahlı ve Bıçaklı Kavga: 2'si Ağır 10 Yaralı
17:08 Mahkeme başkanı, futbolculara sordu: Bankaya neden Fatih Terim ile gittiniz Mahkeme başkanı, futbolculara sordu: Bankaya neden Fatih Terim ile gittiniz?
17:05 Duruşmaya damga vuran diyalog Seçil Erzan’dan yengesine: Doğruyu söyle Duruşmaya damga vuran diyalog! Seçil Erzan'dan yengesine: Doğruyu söyle
16:00 ABD’nin Gazze’ye havadan bıraktığı yardım kutularının paraşütleri açılmadı: 5 kişi yaşamını yitirdi ABD'nin Gazze'ye havadan bıraktığı yardım kutularının paraşütleri açılmadı: 5 kişi yaşamını yitirdi
18:52 Galatasaray-Rizespor maçında ilk 11’ler belli oldu Galatasaray-Rizespor maçında ilk 11'ler belli oldu
18:30 Gaziantep FK, Selçuk İnan ile 1.5 yıllık anlaşma sağladı Gaziantep FK, Selçuk İnan ile 1.5 yıllık anlaşma sağladı
16:03 Erdoğan: Bir kesimin aile kavramına alerjisi var, seçim öncesi de kadınları korkutmaya başladılar Erdoğan: Bir kesimin aile kavramına alerjisi var, seçim öncesi de kadınları korkutmaya başladılar
15:18 Hindistan’da sınavda kopya skandalı Hindistan'da sınavda kopya skandalı
15:16 Kılıçdaroğlu Burcu Köksal iddiasına çok kızdı: Alçak bir iftira Kılıçdaroğlu Burcu Köksal iddiasına çok kızdı: Alçak bir iftira
15:13 Arda Turan’ın kardeşi tanık olarak ifade verdi: Seçil’e ne kadar para teslim ettiğimi bilmiyorum Arda Turan'ın kardeşi tanık olarak ifade verdi: Seçil'e ne kadar para teslim ettiğimi bilmiyorum
15:03 TEM’de 5 kişilik ailenin son görüntüleri ortaya çıktı TEM'de 5 kişilik ailenin son görüntüleri ortaya çıktı
15:02 Eda Erdem heykelini yere göğe sığdıramazken sosyal medyada alay konusu oldu Eda Erdem heykelini yere göğe sığdıramazken sosyal medyada alay konusu oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.03.2024 19:42:44. #1.11#
SON DAKİKA: BM Genel Sekreteri: Kadınlara tam yasal eşitlik sağlanmasından 300 yıl uzaktayız - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement