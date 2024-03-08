BM Genel Sekreteri: Kadınlara tam yasal eşitlik sağlanmasından 300 yıl uzaktayız

NEW Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, kadınların dünya genelinde ayrımcılık ve ihlallere maruz kalmaya devam ettiğini belirterek, "Mevcut durumda kadınlara tam yasal eşitlik sağlanmasından 300 yıl uzaktayız." dedi.
New York'taki BM binasında 8 Mart Dünya Kadınlar Günü vesilesiyle etkinlik düzenlendi.
Burada konuşan Guterres, milyonlarca kadın ve kızın değişim ve seslerini duyurmak için çabaladığına dikkati çekerek, "Hepimiz için daha iyi bir dünya inşa ediyorlar. Bugün onlarla dayanışma içindeyiz, onları alkışlıyoruz ve teşekkürlerimizi sunuyoruz." ifadelerini kullandı.
Guterres, cinsiyet eşitliği konusunda kaydedilen ilerlemenin çok yavaş, süregelen cinsiyet temelli şiddetin insanlık için utanç verici olduğunu vurguladı.
"Değişim zamanı çoktan geldi geçti"
Geçen sene BM Genel Kurulu'ndaki konuşmacıların sadece yüzde 12'sinin kadınlardan oluştuğunu belirten Guterres, "Değişim zamanı çoktan geldi geçti." diye konuştu.
Guterres, dünya genelinde çatışmalarda kadınlar ve kızlara yönelik korkunç olaylara tanıklık edildiğini, Sudan'da tecavüz ve kadın ticareti, Filistinli tutuklular ile 7 Ekim saldırısı sırasında kadınlara yönelik cinsel şiddet gerçekleştiğine ilişkin raporlar bulunduğuna işaret etti.
Gazze'de kadın doğum hizmetlerinin çöktüğünün altını çizen Guterres, "Gazze'de öldürülen ve yaralanan binlerce kişinin arasında kadınlar ve çocuklar çoğunluğu teşkil ediyor." şeklinde konuştu.
Guterres, kadınların dünya genelinde ayrımcılık ve ihlallere maruz kalmaya devam ettiğini dile getirerek, "Mevcut durumda kadınlara tam yasal eşitlik sağlanmasından 300 yıl uzaktayız." dedi.
Tahminlere göre 2030'da 340 milyondan fazla kadın ve kızın yoksulluk içinde yaşayacağının öngörüldüğüne işaret eden Guterres, "Bu, kadın ve kızlara yönelik bir hakarettir ve daha iyi bir dünya inşa etme çabalarımızı baltalamaktadır." ifadelerini kullandı.
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