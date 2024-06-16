BM Genel Sekreteri Kurban Bayramı için kutlama mesajı paylaştı - Son Dakika
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BM Genel Sekreteri Kurban Bayramı için kutlama mesajı paylaştı

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Müslümanların en kutsal iki gününden biri olan Kurban Bayramı için kutlama mesajı paylaşarak iyi dileklerde bulundu. Guterres, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, çatışma ve şiddet nedeniyle bayramı sevdikleriyle kutlayamayan tüm Müslümanlarla dayanışma içinde olduğunu belirtti. Ayrıca, Kurban Bayramının barış ve empati değerlerini herkese yayması umudunu paylaştı.

16.06.2024 00:19
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BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Gurerres, Müslümanların en kutsal iki gününden biri olan Kurban Bayramı için kutlama mesajı paylaşarak iyi dileklerde bulundu.

Guterres, sosyal medya platformu X hesabından yaptığı paylaşımda, "Bu Kurban Bayramını çatışma, şiddet ve bölünme nedeniyle sevdikleriyle birlikte kutlayamayacak olan tüm Müslümanlarla dayanışma duygularımı paylaşıyorum." ifadelerine yer verdi.

İslam toplumları için kutsal günlerinde barış dileyen Guterres, Kurban Bayramının "ilham verdiği dayanışma ve empati değerlerinin" herkesi "şefkat ve barışa yönlendirmesi" umudunı paylaştı.

BM Genel Sekreteri kutlama mesajında, Kurban Bayramının Arapça'dan İngilizce'ye geçmiş hali olan "Eid Al Adha" ifadesini de etiket olarak kullandı.

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: BM Genel Sekreteri Kurban Bayramı için kutlama mesajı paylaştı - Son Dakika
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