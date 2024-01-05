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BM Genel Sekreteri, eski Kolombiya Dışişleri Bakanını Kıbrıs Şahsi Temsilcisi olarak atadı - Son Dakika
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BM Genel Sekreteri, eski Kolombiya Dışişleri Bakanını Kıbrıs Şahsi Temsilcisi olarak atadı

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, eski Kolombiya Dışişleri Bakanı Maria Angela Holguin Cuellar'ı Kıbrıs Şahsi Temsilcisi olarak atadı. Cuellar'dan Kıbrıs konusunda ileriye dönük ortak nokta bulmak için iyi niyet rolünü üstlenmesi ve tavsiye vermesi talep edildi. Cuellar, üst düzey diplomatik deneyime sahip olup, İspanyolca, İngilizce ve Fransızca biliyor. Guterres'ten görev yetkilerini doğrudan alması bekleniyor.

BM Genel Sekreteri, eski Kolombiya Dışişleri Bakanını Kıbrıs Şahsi Temsilcisi olarak atadı
05.01.2024 - 21:09,
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NEW Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, eski Kolombiya Dışişleri Bakanı Maria Angela Holguin Cuellar'ı Kıbrıs Şahsi Temsilcisi olarak atadı.

BM Sözcülük Ofisi'nden, atamaya ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, Guterres'in Cuellar'dan "kendi adına Kıbrıs konusunda ileriye dönük ortak nokta bulmak için iyi niyet rolünü üstlenmesini talep ettiği ve kendisine Kıbrıs konusunda tavsiye vermesini istediği" aktarıldı.

Guterres'in eski Kolombiya Dışişleri Bakanı'nı Kıbrıs Şahsi Temsilcisi olarak atadığı belirtilen açıklamada, Cuellar'ın üst düzey diplomatik deneyimine işaret edildi.

2010-2018 yıllarında Kolombiya Dışişleri Bakanlığını yürüten Cuellar, İspanyolca, İngilizce ve Fransızca biliyor.

Kıbrıs Özel Temsilcisi'nden farklı olarak Şahsi Temsilci Cuellar'ın, görev yetkilerini BM Güvenlik Konseyi yerine doğrudan Guterres'ten alması bekleniyor.

Kaynak: AA
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