BM Genel Sekreteri: Sudan ve Gazze\'de sağlık hizmetlerine yönelik saldırılar kabul edilemez

Güncel

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Sudan'da ve Gazze'de milyonlarca kişinin tedavi edilemeyen yaralanma ve hastalıklar nedeniyle ölme riskiyle karşı karşıya bulunduğunu belirterek, "Sağlık hizmetlerine yönelik emsal teşkil eden saldırılar, Genel Sekreter olarak görev yaptığım süre boyunca gördüğüm her şeyin ötesinde." dedi.

BM Genel Sekreteri Guterres, bu yıl 77'ncisi düzenlenen Dünya Sağlık Örgütünün (DSÖ) en üst karar alma organı Dünya Sağlık Asamblesinin (DSA) İsviçre'nin Cenevre kentindeki açılışına video mesaj gönderdi.

Guterres, DSA'nın devam eden krizlerde zarar gören sağlık için çok önemli olduğunu söyledi.

Sudan'da ve Gazze'de milyonlarca kişinin sadece mermi ve bombalardan değil tedavi edilemeyen yaralanma ve hastalıklar nedeniyle de ölme riskiyle karşı karşıya olduğunu belirten Guterres, "Sağlık hizmetlerine yönelik emsal teşkil eden saldırılar, Genel Sekreter olarak görev yaptığım süre boyunca gördüğüm her şeyin ötesinde." dedi.

Küresel ölçekte 20 milyondan fazla çocuğun rutin aşılama yaptırmadığına işaret eden Guterres, yükselen hava sıcaklıklarıyla bağlantılı şekilde dang humması ve diğer hastalıkların artmasının bu yıl 20'den fazla ülkede salgına neden olduğunu dile getirdi.

Guterres, "Dünyamız iklim kaosundan artan yoksulluğa, eşitsizliklere ve giderek çoğalan çatışmalara kadar sorun içerisinde. Kriz şiddetlendiğinde ise sağlık zarar görür. Sağlığın savaşın bir zayiatı olduğuna dair bir yığın kanıt var." ifadelerini kullandı.

DSA'nın küresel sağlık zorluklarını ele almak ve geleceği bilinen kriz zamanlarında ihtiyaç duyulan sistemleri inşa etmek için fırsat olduğunu söyleyen Guterres, "Dünya Sağlık Asamblesinin önemine dikkati çekmek ve hepimiz için daha sağlıklı, daha güvenli ve daha adil bir dünya inşa edilmesine yardımcı olmak için bu şansı değerlendirelim." dedi.

Von der Leyen'den "AB'ye güvenebilirsiniz" vurgusu

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen de video mesajında, dünya çapında sağlık ve refahın teşvik edilmesi hedefiyle DSA'nın 200'den fazla ülkeyi bir araya getirdiğini belirtti.

Von der Leyen, bu ülkelerin çok taraflılık ve dayanışma konusunda güçlü bir kararlılığı paylaştıklarını ifade ederek, "Güçlü bir müttefik ve güvenilir bir ortak olarak AB'ye güvenebilirsiniz." dedi.

"Her Şey Sağlık İçin, Herkes İçin Sağlık" temasıyla düzenlenen DSA, 1 Haziran'da sona erecek.

DSA kapsamında Kovid-19 salgını sürecinden çıkarılan dersler, DSÖ üyesi ülkelerin iki yıldır müzakere ettiği "pandemi anlaşması", iklim değişikliğinin sağlık üzerindeki etkileri ve sağlıkla ilgili diğer konuların ele alınması bekleniyor.