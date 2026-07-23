BM Genel Sekreteri Türk'ü Takdir Etti - Son Dakika
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BM Genel Sekreteri Türk'ü Takdir Etti

23.07.2026 22:04
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BM Genel Sekreteri Guterres, İnsan Hakları Yüksek Komiseri Türk'ün çalışmalarını övdü.

BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres'in, yeniden bu göreve atanacağı konuşulan BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri Volker Türk'ün çalışmalarını takdir ettiği belirtildi.

BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, günlük basın toplantısında basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Görev süresi bu yıl sona erecek Türk'ün, Guterres tarafından BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliği görevine yeniden atanıp atanmayacağı sorusu üzerine Dujarric, BM Genel Sekreteri'nin bu konuda kurallara göre hareket ettiğini söyledi.

Dujarric, "Bu konuda Genel Kurulda başlayacak bir süreç var, size her şeyin açık ve şeffaf bir şekilde, yerleşik kural ve düzenlemelere uygun olarak yapıldığını söyleyebilirim." dedi.

Genel Sekreter'in İnsan Hakları Yüksek Komiserinin görev süresini 4 yıl daha uzatma yetkisi bulunduğunu belirten Dujarric, bu konuda üye devletlerle istişarelerin yapıldığını aktardı.

Dujarric, "Elbette, Genel Sekreter'in, Volker Türk'ün İnsan Hakları Yüksek Komiseri olarak görev yaptığı süre boyunca çalışmalarını çok takdir ettiğini de ekleyeceğim." ifadesini kullandı.

Ekim 2022'de atanan Türk'ün görev süresinin 4 yıl daha uzatılacağı yönündeki haberler üzerine, İsrail yanlısı olduğu bilinen ve BM'nin faaliyetlerini gözlemleyen UN Watch adlı sivil toplum kuruluşu kampanya başlatmıştı.

Kuruluş, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımlarda Türk'ü görev süresi boyunca, İsrail'i 58 kez, ABD'yi de Çin, Kuzey Kore ve Küba'dan daha fazla kınadığı, ayrıca İran'ın ABD ile İsrail'in saldırılarına verdiği karşılığı "misilleme" olarak nitelendirdiği gerekçesiyle hedef almıştı.

Kaynak: AA

İnsan Hakları, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel BM Genel Sekreteri Türk'ü Takdir Etti - Son Dakika

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