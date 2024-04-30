BM Genel Sekreteri: Üniversiteler, Filistin'e destek protestolarıyla akıllıca baş etmeli - Son Dakika
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BM Genel Sekreteri: Üniversiteler, Filistin'e destek protestolarıyla akıllıca baş etmeli

BM Genel Sekreteri: Üniversiteler, Filistin\'e destek protestolarıyla akıllıca baş etmeli

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, ABD'deki Filistin'e destek protestolarıyla ilgili olarak, üniversitelerin akıllıca hareket ederek durumla baş etmesi gerektiğini belirtti. Guterres, ifade özgürlüğü ve barışçıl gösteri hakkının güvence altına alınması gerektiğini vurgularken, nefret söyleminin kabul edilemez olduğunu da dile getirdi.

30.04.2024 20:41
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NEW Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, ABD'deki Filistin'e destek protestolarıyla ilgili, "Üniversiteler, akıllıca hareket ederek durumla baş etmeli." açıklamasında bulundu.

Guterres, New York'taki BM binasında basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

ABD'deki üniversitelerde, Filistin'e destek protestolarındaki polis baskınlarına ilişkin bir soruya Guterres, "İfade özgürlüğü ve barışçıl gösteri hakkını güvence altına almak şart." açıklamasında bulundu.

Guterres, diğer taraftan da nefret söyleminin kabul edilemez olduğunu dile getirdi.

Kendisinin devlet deneyimi olduğunu da anımsatan Guterres, "Üniversiteler akıllıca hareket ederek durumla baş etmeli." vurgusunu yaptı.

Kaynak: AA

Antonio Guterres, Filistin, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel BM Genel Sekreteri: Üniversiteler, Filistin'e destek protestolarıyla akıllıca baş etmeli - Son Dakika

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