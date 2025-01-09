BM Guterres, Los Angeles Yangınlarına Destek Veriyor

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NEW Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, California eyaletinin Los Angeles şehrinde süren yangınlar için gerekli desteği vermeye hazır olduklarını bildirdi.

Guterres, Los Angeles'ta devam eden yangınla ilgili yazılı açıklama yaptı.

Yangınların yarattığı hızlı yıkım nedeniyle şok olduğunu ve üzüntü duyduğunu belirten Guterres, hayatını kaybedenlerin yakınlarına başsağlığı dileklerini iletti.

Guterres, çok zor koşullarda çaba sarf eden yardım ekiplerine de takdirlerini ileterek, "BM, gerekli desteği vermeye hazır." mesajını verdi.

Yangınlarda 5 kişi hayatını kaybetti

Los Angeles'ta yetkililer, kentin lüks mahallelerinden birinde çıkan orman yangınının 6 bölgede devam ettiğini, şimdiye kadar 5 kişinin yaşamını yitirdiğini açıklamıştı.

Los Angeles İtfaiye Departmanı yetkilileri, kent tarihinin en yıkıcı yangınlarından birinin yaşandığını, şimdiye kadar 2 bine yakın evin tamamen yandığını ifade etmişti.

Eyalet yetkililerinin yaklaşık 100 bin kişi için tahliye emri verdiği yangının Hollywood bölgesine de sıçradığı, Paris Hilton, Mandy Moore ve Cary Elwes gibi birçok ünlünün de evlerini kaybettiği belirtilmişti.

Yangın nedeniyle bölgedeki tüm okulların tatil edildiği bildirilmişti.