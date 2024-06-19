BM Güvenlik Konseyi'nde Sudan ve BAE temsilcileri arasında tartışma çıktı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

BM Güvenlik Konseyi'nde Sudan ve BAE temsilcileri arasında tartışma çıktı

BM Güvenlik Konseyi'nde düzenlenen 'Sudan ve Güney Sudan' konulu oturumda, Sudan ve BAE'nin temsilcileri arasında tartışma yaşandı. Sudan temsilcisi, BAE'yi savaşı desteklemekle suçlarken, BAE temsilcisi ise Sudan'ı sahadaki ihlallerden uzaklaşmakla suçladı. Sudan'da devam eden iç savaş nedeniyle milyonlarca insan açlık felaketiyle karşı karşıya bulunuyor.

19.06.2024 00:24
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

- BM Güvenlik Konseyi'nde Sudan ve BAE temsilcileri arasında tartışma çıktı

NEW YORK - Sudan ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin BM Daimi Temsilcileri, arasında BM Güvenlik Konseyi'nin "Sudan ve Güney Sudan" konulu oturumunda tartışma çıktı.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde "Sudan ve Güney Sudan" konulu oturum düzenlendi. Oturumda, Sudan ve BAE'nin BM Daimi Temsilcileri, arasında tartışma çıktı.

Sudan'ın BM Daimi Temsilcisi Haris İdris el-Haris Muhammed, BAE'yi ülkesinde 14 aydır devam eden savaşta düşmanı silahlandırmak ve desteklemekle suçladı. BAE BM Daimi Temsilcisi Muhammed Abushabab ise yanında oturan Sudan Temsilcisini "saçma" iddialar öne sürerek, dikkatleri "sahada meydana gelen ağır ihlallerden uzaklaştırmaya çalışmakla" suçladı.

Sudan Daimi Temsilcisi Muhammed, "BAE'nin silah desteği sağladığı Hızlı Destek Kuvvetleri tarafından başlatılan askeri saldırılar, şehirleri ve köyleri sistematik bir şekilde hedef alıyor" ifadelerini kullandı. BAE'nin müdahil olmaması halinde Sudan'ın barışa kavuşabileceğini ve BAE tarafından desteklenen Hızlı Destek Kuvvetleri'nin savaş suçları işlediğini söyleyen Muhammed, Hartum'da gerçekleştirilen bir operasyonda ele geçirilen 6 adet BAE pasaportunun bu ülkenin savaşa dahlini ortaya koyduğunu savundu.

"BAE'den hiçbir destek istemiyoruz"

Muhammed, "Umarız, size sunduğumuz ve altı pasaportu da içeren delilleri yayımlayabilirsiniz. Böylece BAE'nin Sudan'daki savaşa ne denli müdahil olduğu ifşa edilebilir. BAE'nin binlerce Sudanlının öldüğü bu savaşta ne kadar etkin olduğu gözler önüne serilebilir. Biz, BAE'den hiçbir destek istemiyoruz. Çünkü bizim en büyük destekçimiz Allah'tır" ifadelerini kullandı. Muhammed, savaşı desteklemeye son vermesi için BM Güvenlik Konseyi'nden BAE'yi açıkça kınamasını talep etti.

Sudan'da taraflardan herhangi birine silah sağladıkları iddiasını reddeden BAE Daimi Temsilcisi Abushabab, ise yanında oturan mevkidaşına dönerek, "Eğer çatışmaya ve sivillerin çektikleri acılara son vermek istiyorlarsa niçin Cidde'deki görüşmelere katılmak istemiyorlar? Niçin yardımlara engel oluyorlar? Neyi bekliyorsunuz?" diye sordu. Abushabab, "Böyle uluslararası platformlarda gösteriş yapmaya bir son vermeli ve başlattığınız çatışmayı sona erdirmek için sorumluluk almalısınız" diye konuştu.

Abushabab'a cevap veren Sudan Daimi Temsilcisi Muhammed, "Sudan'da barışı tesis etmek isteyen herkes, önce temiz niyetlerle yola çıkmalıdır. Birleşik Arap Emirlikleri, terörizmi destekleyen bir devlettir" dedi.

Sudan iç savaşı

Sudan, 2023 yılı nisan ayından bu yana Sudan ordusu ve Hızlı Destek Kuvvetleri arasında şiddetli çatışmalara sahne oluyor.

2021 yılı ekim ayında sivil hükümete karşı gerçekleştirilen darbeden bu yana bir generaller konseyi tarafından yönetilen ülkede, Sudan Ordusu ve Hızlı Destek Kuvvetleri yöneten generaller arasındaki anlaşmazlık nedeniyle kanlı bir iç savaş yaşanıyor.

BM'ye göre dünyanın en büyük yerinden edilme krizinin yaşandığı ülkede iç savaş nedeniyle milyonlarca kişi açlık felaketiyle karşı karşıya bulunuyor. BM'ye göre kıtlığın pençesindeki ülkenin nüfusunun yarısından fazlasına tekabül eden yaklaşık 25 milyon insanın yardıma ihtiyacı bulunuyor.

Kaynak: İHA

Birleşik Arap Emirlikleri, Güney Sudan, Sudan, Uluslararası İlişkiler, Politika, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel BM Güvenlik Konseyi'nde Sudan ve BAE temsilcileri arasında tartışma çıktı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


22:42 “Türkiye’nin Messi’si“ manşetlerde Dünya Bizim Çocuklar’ı konuşuyor "Türkiye'nin Messi'si" manşetlerde! Dünya Bizim Çocuklar'ı konuşuyor
22:33 Çanakkale’de orman yangını Zamana karşı mücadele sürüyor Çanakkale'de orman yangını! Zamana karşı mücadele sürüyor
21:57 İsrail sokaklarında protestolar büyüdü, Netanyahu “İç savaş çıkmamalı“ dedi İsrail sokaklarında protestolar büyüdü, Netanyahu "İç savaş çıkmamalı" dedi
21:08 ABD mahkemesi Eylem Tok ve oğluyla ilgili kararını verdi ABD mahkemesi Eylem Tok ve oğluyla ilgili kararını verdi
20:47 A Milli Takımımız, EURO 2024’teki ilk maçında Gürcistan’ı 3-1 yendi A Milli Takımımız, EURO 2024'teki ilk maçında Gürcistan'ı 3-1 yendi
00:13 Rize’de İlçe Jandarma Komutanı, eşinin şüpheli ölümü sonrası tutuklandı Rize'de İlçe Jandarma Komutanı, eşinin şüpheli ölümü sonrası tutuklandı
23:55 Portekiz, geriye düştüğü maçta Çekya’yı 2-1 yendi Portekiz, geriye düştüğü maçta Çekya'yı 2-1 yendi
23:45 Rus lider Putin 24 yıl sonra Kuzey Kore’ye gitti Rus lider Putin 24 yıl sonra Kuzey Kore'ye gitti
23:15 Bellingham’ın yaptığı yoruma bakın Arda Güler’den ikonik paylaşım Bellingham'ın yaptığı yoruma bakın! Arda Güler'den ikonik paylaşım
22:56 Eşiyle tartışıp çocuklarını camdan sarkıttı Eşiyle tartışıp çocuklarını camdan sarkıttı
22:30 Vincenzo Montella: Hayatımın en güzel doğum günü hediyesi Vincenzo Montella: Hayatımın en güzel doğum günü hediyesi
22:30 Erdoğan ve Paşinyan arasında önemli görüşme İşte masadaki konular Erdoğan ve Paşinyan arasında önemli görüşme! İşte masadaki konular
22:14 Arda Güler golü attı, Arap spiker çıldırdı: Allah, Allah, Allah Arda Güler golü attı, Arap spiker çıldırdı: Allah, Allah, Allah
21:51 Verdiği yanıtı tüm ülke ayakta alkışlar Kerem Aktürkoğlu Arda’nın golünü öve öve bitiremedi Verdiği yanıtı tüm ülke ayakta alkışlar! Kerem Aktürkoğlu Arda'nın golünü öve öve bitiremedi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.06.2024 01:34:30. #1.13#
SON DAKİKA: BM Güvenlik Konseyi'nde Sudan ve BAE temsilcileri arasında tartışma çıktı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement