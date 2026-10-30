BM, Han Yunus'taki deposunun İsrail saldırısında hasar gördüğünü açıkladı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

BM, Han Yunus'taki deposunun İsrail saldırısında hasar gördüğünü açıkladı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

BM, Gazze'nin Han Yunus kentinde kendisine ait bir deponun İsrail hava saldırısında hasar gördüğünü bildirdi. Saldırıda BM personeli yaralanmazken, geçen hafta yaklaşık 100 Filistinli ailenin çadır ve eşyalarını kaybettiği belirtildi.

BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler (BM), ateşkese rağmen İsrail'in Gazze'deki saldırılarının sürdüğünü ve bugün BM'ye ait bir deponun bu saldırılarda hasar gördüğünü bildirdi.

BM Genel Sekreter Sözcü Yardımcılarından Shirin Yaseen, günlük basın toplantısında, işgal altındaki Filistin topraklarındaki son durum hakkında bilgi verdi.

BM insani yardım ortaklarının Gazze'deki Han Yunus'ta BM'ye ait bir deponun İsrail hava saldırısı sonucu hasar gördüğünü aktardığını belirten Yaseen, "Neyse ki, hiçbir BM personeli yaralanmadı." dedi.

Yaseen, öte yandan geçen hafta Gazze'de yaklaşık 100 Filistinli ailenin İsrail hava saldırıları sonucu çıkan yangınlarda çadırlarını ve diğer eşyalarını kaybettiğini belirterek, BM insani yardım ortaklarının bu ailelere destek için çalıştığını söyledi.

İsrail'in Gazze'ye insani yardımları kısıtlamaya devam ettiğini belirten Yaseen, kısıtlamaların kaldırılması ve insani yardım operasyonlarına finansman desteği sağlanması çağrısında bulundu.

Yaseen, AA muhabirinin, kısıtlamalar konusunda BM'nin İsrailli yetkililere baskı yapıp yapmadığı ve ne tür karşılık aldığı sorusuna, "Elbette, kanallar sürekli açık ancak Gazze'ye tam erişim sağlayamıyoruz ve tüm taraflarla konuşmadan yardıma ihtiyacı olan insanlara ulaşamıyoruz." dedi.

Gazze'ye yardımların girdiğini ama yeterli olmadığını belirten Yaseen, "Daha fazlasına ihtiyacımız var ve tüm geçiş noktalarının açık olması gerekiyor ama şu anda elimizdekilerle çalışıyoruz." şeklinde yanıt verdi.

"Batı Şeria'da daha fazla zorla yerinden edilme ve yıkım önlenmelidir"

Yaseen, işgal altındaki Batı Şeria'daki El Halil şehrinde İsrail güçlerinin baskılarının devam ettiğini belirterek, şehirdeki iki mahallede hala yaklaşık 3 bin Filistinlinin yerinden edilmiş durumda olduğu bilgisini verdi.

"İsrail güçleri bu mahallelerde hala faaliyet gösteriyor, giriş yollarını kapatıyor ve sıkı hareket kısıtlamaları uyguluyor." diyen Yaseen, İsrail güçlerinin Filistinlilerin geçim kaynaklarına, eğitim ve sağlık hizmetlerine erişimini engellemeye devam ettiğini vurguladı.

Yaseen, "Batı Şeria genelinde Filistinlilerin korunması için bir kez daha çağrıda bulunuyoruz. Yerinden edilenlerin gönüllü ve güvenli bir şekilde geri dönmelerine izin verilmelidir. Daha fazla zorla yerinden edilme ve yıkım önlenmelidir." dedi.

AA muhabirinin, Filistinlilerin topraklarını gasbetmeye çalışan İsrailliler tarafından Batı Şeria'da bu yıl 14 camiye yapılan saldırıyla ilgili sorusuna da Yaseen, "Bunlar elbette kabul edilemez. Bu ibadet yerlerinin güvenli olması ve dini özgürlüğün sadece o bölgede değil, her yerde güvence altına alınması gerekiyor." yanıtını verdi.

Kaynak: AA
İsrailGüncelGazzeDünyaSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Okulda sadece ikisi var Cumhuriyet Bayramı’nı böyle kutladılar Okulda sadece ikisi var! Cumhuriyet Bayramı’nı böyle kutladılar
Mamak’ta istinat duvarı yıkılan apartman tahliye edildi, 17 katlı binanın temeli göründü Mamak'ta istinat duvarı yıkılan apartman tahliye edildi, 17 katlı binanın temeli göründü
Mert Hakan Yandaş o sözleri affetmedi 65 bin TL’lik dava açtı Mert Hakan Yandaş o sözleri affetmedi! 65 bin TL'lik dava açtı
Canlı yayında QR kodunu gösterdi, takipçileri 600 bin liralık hesap çıkardı Canlı yayında QR kodunu gösterdi, takipçileri 600 bin liralık hesap çıkardı!
Yer bilimleri uzmanı, peribacalarındaki tehlikeyi aylar önce anlatmış Yer bilimleri uzmanı, peribacalarındaki tehlikeyi aylar önce anlatmış
Kasayı açınca hayatının şokunu yaşadı 1,4 milyon TL’lik birikimini böcekler kemirdi Kasayı açınca hayatının şokunu yaşadı! 1,4 milyon TL’lik birikimini böcekler kemirdi
22:34
İspanya’daki kanlı infaz: Suç örgütü lideri Mekin Büyükdeniz hastane odasında öldürüldü
İspanya’daki kanlı infaz: Suç örgütü lideri Mekin Büyükdeniz hastane odasında öldürüldü
21:39
İsrail’de tüm oylar sayıldı Ne Netanyahu ne de Eisenkot Meclis’te 61 sandalyeye ulaşamadı
İsrail'de tüm oylar sayıldı! Ne Netanyahu ne de Eisenkot Meclis'te 61 sandalyeye ulaşamadı
20:51
Murat Kurum’la görüşen Mansur Yavaş’tan dikkat çeken sözler
Murat Kurum'la görüşen Mansur Yavaş'tan dikkat çeken sözler
20:40
Ahmet Özer, Yeni Parti’ye katıldı
Ahmet Özer, Yeni Parti’ye katıldı
19:06
Mert Hakan Yandaş o sözleri affetmedi 65 bin TL’lik dava açtı
Mert Hakan Yandaş o sözleri affetmedi! 65 bin TL'lik dava açtı
18:59
Zelenski: Rusya’nın İHA saldırılarında 19 kişi hayatını kaybetti
Zelenski: Rusya'nın İHA saldırılarında 19 kişi hayatını kaybetti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.10.2026 00:45:40. #7.12#
SON DAKİKA: BM, Han Yunus'taki deposunun İsrail saldırısında hasar gördüğünü açıkladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android