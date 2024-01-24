BM, Husilerin ABD ve İngiliz personelinin Yemen\'den ayrılma talebine tepki gösterdi

NEW Birleşmiş Milletler (BM), Husilerin, ABD ve İngiliz vatandaşı BM personelinin 1 ayda Yemen'den ayrılması talebine tepki gösterdi.

BM Sözcüsü Stephane Dujarric, günlük basın toplantısında, konuya ilişkin gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Yemen'deki "fiili yetkililerin" BM'yle iletişime geçtiğini aktaran Dujarric, ABD ve İngiliz vatandaşı olan personellerinin 1 ayda Yemen'i terk etmelerinin talep edildiğini bildirdi.

Dujarric, herhangi bir BM personelinin uyruğu nedeniyle görevi terk etmesi talebinin yasal çerçeveyle bağdaşmadığını vurguladı.

Bunun aynı zamanda BM personelinin Yemen halkına destek olma görevini yerine getirmesini engellediğine işaret eden Dujarric, BM personelinin tarafsız şekilde çalıştığını ve "BM bayrağına" hizmet ettiğini kaydetti.