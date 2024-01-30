BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri: Myanmar\'da insan hakları durumu daha da kötüleşiyor

Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Yüksek Komiseri Volker Türk, Myanmar'da 3 yıl önce yapılan askeri darbenin ardından kötüleşen insan haklarıyla ilgili durumun daha da kötüye gittiğini belirtti.
Türk, Myanmar'da ordunun 1 Şubat 2021'de gerçekleştirdiği darbenin üçüncü yılı dolayısıyla yazılı açıklama yaptı.
"Myanmar'da ordunun gerçekleştirdiği darbe sonrasında giderek kötüleşen insan hakları durumu, hızla daha da kötüye gitmeye başladı." ifadesini kullanan Türk, uluslararası toplumun, Myanmar halkının acısına yeterince ilgi göstermediğini belirtti.
Türk, ordunun ayrım gözetmeksizin düzenlediği saldırılarda kayıpların arttığına işaret ederek, "Myanmar halkı çok uzun zamandır acı çekiyor. Geçen yılın ekim ayının sonundan bu yana ordunun Myanmar halkını hedef almak için uyguladığı taktiklerin bir sonucu olarak durum daha da kötüleşti." değerlendirmesinde bulundu.
Türk, ordu ve silahlı muhalif gruplar arasındaki şiddetli çatışmaların, kitlesel yer değiştirmelere ve sivil kayıplarına yol açtığını ifade etti.
Myanmar'da Ekim 2023'ten bu yana 554'ten fazla kişinin öldürüldüğünü belirten Türk, darbenin yapıldığı tarihten bugüne kadar ordu tarafından öldürüldüğü bildirilen sivil sayısının 1600'ü geçtiğine dikkati çekti.
Türk, "Güvenilir kaynaklar, 26 Ocak itibarıyla yaklaşık 26 bin kişinin siyasi gerekçelerle tutuklandığını belgeledi. Bunların 19 bin 973'ü halen tutuklu. Bazılarının işkence ve tacize maruz kaldığı ve adil yargılanma umudunun olmadığı belirtiliyor. Myanmar'da son üç yılda yaklaşık 1576 kişi gözaltındayken hayatını kaybetti." bilgisini verdi.
Myanmar'daki krizin, ordu yöneticilerinin hesap verebilirliğinin sağlanması, siyasi tutukluların serbest bırakılması ve sivil yönetimin yeniden tesis edilmesiyle çözüleceğini vurgulayan Türk, BM üyesi ülkelere, bu krizin çözülmesi için gerekli adımları atma çağrısında bulundu.
Myanmar'daki askeri darbe
Myanmar ordusu, 2020'deki genel seçimlerde hile yapıldığı iddialarının ortaya atılması ve ülkede siyasi gerilim yaşanmasının ardından 1 Şubat 2021'de yönetime el koymuştu.
Ordu, ülkenin fiili lideri ve Dışişleri Bakanı Aung San Suu Çii başta olmak üzere pek çok yetkili ile iktidar partisi yöneticisini gözaltına almış ve 1 yıllığına olağanüstü hal ilan etmişti.
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