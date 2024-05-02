BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri Türk, Tiflis'teki protestolarda kolluk kuvvetlerinin orantısız güç kullanmasından endişe duyuyor - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri Türk, Tiflis'teki protestolarda kolluk kuvvetlerinin orantısız güç kullanmasından endişe duyuyor

BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri Türk, Tiflis\'teki protestolarda kolluk kuvvetlerinin orantısız güç kullanmasından endişe duyuyor

BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri Volker Türk, Gürcistan'ın başkenti Tiflis'te yapılan protestolarda kolluk kuvvetlerinin gereğinden fazla ve orantısız güç kullanmasından endişe duyduğunu belirtti. Türk, yetkililere protestocuların ifade özgürlüğü ve barışçıl toplanma haklarına saygı duymaları çağrısında bulundu. Ayrıca, kötü muamele iddialarının hızlı ve şeffaf bir şekilde soruşturulması gerektiğini vurguladı.

02.05.2024 21:12
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Yüksek Komiseri Volker Türk, Gürcistan'ın başkenti Tiflis'te "yabancı etkinin şeffaflığı" konulu yasa tasarısını protesto edenlere karşı kolluk kuvvetlerinin "orantısız" ve "gereğinden fazla" güç kullanmasından endişe duyduğunu belirtti.

Türk, Tiflis'teki protesto gösterilerine müdahaleye ilişkin yazılı açıklama yaptı.

"Tiflis'te kolluk kuvvetlerinin göstericilere ve medya çalışanlarına karşı gereğinden fazla ve orantısız güç kullandığı yönündeki haberlerden endişe duyuyorum." ifadelerini kullanan Türk, yetkililerin, günlerdir protestolarını sürdüren kişilerin ifade özgürlüğü ve barışçıl toplanma haklarına saygı duyması, bunları koruması gerektiğini kaydetti.

Türk, protestocuların haklarına yönelik herhangi bir kısıtlamada yasallık, gereklilik ve orantılılık ilkelerine dikkat edilmesinin önemine işaret ederek, protestolarda güç kullanımının her zaman istisnai ve son çare olarak başvurulan yöntem olması gerektiğini vurguladı.

Yetkililere, protestolarda veya gözaltı sırasında kötü muamele iddialarına ilişkin hızlı ve şeffaf soruşturmalar yürütme çağrısında bulunan Türk, ifade özgürlüğü ve barışçıl toplanma haklarını kullandıkları için keyfi olarak gözaltına alınanların derhal serbest bırakılması gerektiğini belirtti.

Göstericilere de haklarını barışçıl bir şekilde kullanma ve şiddete başvurmama çağrısı yapan Türk, "Gürcistan yetkililerini, bu yasa tasarısını geri çekmeye, sivil toplum ve medya kuruluşları da dahil diyalog kurmaya çağırıyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Türk, yabancı fon alan sivil toplum kuruluşları ve medya kuruluşlarının "yabancı bir gücün çıkarına hareket eden kuruluşlar" olarak etiketlenmesinin, ifade ve örgütlenme özgürlüğü haklarına ciddi tehditler oluşturduğuna dikkati çekti.

Polis, göstericilere biber gazı ve tazyikli suyla müdahale etmişti

İktidardaki Gürcü Hayali Partisinin parlamentoya sunduğu "yabancı etkinin şeffaflığı" konulu yasa tasarısı dün ikinci oylamadan geçmiş, tasarıya karşı çıkan yüzlerce kişi, parlamento binası önünde toplanmıştı.

Yasa tasarısına karşı çıkan göstericiler, ellerinde Gürcistan ve AB bayrakları taşıyarak "Avrupa'ya evet, Rus yasasına hayır" sloganları atmıştı.

Gürcistan'da İçişleri Bakanlığına bağlı güvenlik güçleri ise yasa tasarısını protesto eden ve parlamento binasının kapılarını kuşatmaya çalışan göstericilere biber gazı ve tazyikli suyla müdahale etmişti.

Kaynak: AA

Gürcistan, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri Türk, Tiflis'teki protestolarda kolluk kuvvetlerinin orantısız güç kullanmasından endişe duyuyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


21:17 Bedelli askerlik ücretlerine zam yolda, tahminler dudak uçuklatıyor Bedelli askerlik ücretlerine zam yolda, tahminler dudak uçuklatıyor
20:21 CHP lideri Özgür Özel’den Cumhurbaşkanı Erdoğan’a 10 bin liralık hediye CHP lideri Özgür Özel'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 10 bin liralık hediye
19:27 ABD Başkanı Biden, üniversitelerdeki Filistin protestolarına ilişkin sessizliğini bozdu ABD Başkanı Biden, üniversitelerdeki Filistin protestolarına ilişkin sessizliğini bozdu
18:52 İşte tarihi görüşme sonrası detaylar Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP’ye iadeiziyaret gerçekleştirecek İşte tarihi görüşme sonrası detaylar! Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP'ye iadeiziyaret gerçekleştirecek
18:52 Bloomberg: Türkiye, İsrail ile tüm ticari ilişkilerini durdurdu Bloomberg: Türkiye, İsrail ile tüm ticari ilişkilerini durdurdu
17:20 Kriz giderek büyüyor TFF’den imza sayısına itiraz Kriz giderek büyüyor! TFF'den imza sayısına itiraz
16:44 Görüşmede dikkat çeken detay Cumhurbaşkanı Erdoğan, boş koltukla mesaj mı verdi Görüşmede dikkat çeken detay! Cumhurbaşkanı Erdoğan, boş koltukla mesaj mı verdi?
16:07 Cumhurbaşkanı Erdoğan ve CHP lideri Özel arasındaki görüşme sona erdi Cumhurbaşkanı Erdoğan ve CHP lideri Özel arasındaki görüşme sona erdi
15:42 Milli yıldızımız Arda Güler şampiyonluk maçına çıkıyor Milli yıldızımız Arda Güler şampiyonluk maçına çıkıyor
15:21 Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD polisinin Gazze eylemcilerini linç etmesine kayıtsız kalamadı Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD polisinin Gazze eylemcilerini linç etmesine kayıtsız kalamadı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.05.2024 21:42:47. #1.12#
SON DAKİKA: BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri Türk, Tiflis'teki protestolarda kolluk kuvvetlerinin orantısız güç kullanmasından endişe duyuyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement