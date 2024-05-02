BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri Türk, Tiflis\'teki protestolarda kolluk kuvvetlerinin orantısız güç kullanmasından endişe duyuyor

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Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Yüksek Komiseri Volker Türk, Gürcistan'ın başkenti Tiflis'te "yabancı etkinin şeffaflığı" konulu yasa tasarısını protesto edenlere karşı kolluk kuvvetlerinin "orantısız" ve "gereğinden fazla" güç kullanmasından endişe duyduğunu belirtti.

Türk, Tiflis'teki protesto gösterilerine müdahaleye ilişkin yazılı açıklama yaptı.

"Tiflis'te kolluk kuvvetlerinin göstericilere ve medya çalışanlarına karşı gereğinden fazla ve orantısız güç kullandığı yönündeki haberlerden endişe duyuyorum." ifadelerini kullanan Türk, yetkililerin, günlerdir protestolarını sürdüren kişilerin ifade özgürlüğü ve barışçıl toplanma haklarına saygı duyması, bunları koruması gerektiğini kaydetti.

Türk, protestocuların haklarına yönelik herhangi bir kısıtlamada yasallık, gereklilik ve orantılılık ilkelerine dikkat edilmesinin önemine işaret ederek, protestolarda güç kullanımının her zaman istisnai ve son çare olarak başvurulan yöntem olması gerektiğini vurguladı.

Yetkililere, protestolarda veya gözaltı sırasında kötü muamele iddialarına ilişkin hızlı ve şeffaf soruşturmalar yürütme çağrısında bulunan Türk, ifade özgürlüğü ve barışçıl toplanma haklarını kullandıkları için keyfi olarak gözaltına alınanların derhal serbest bırakılması gerektiğini belirtti.

Göstericilere de haklarını barışçıl bir şekilde kullanma ve şiddete başvurmama çağrısı yapan Türk, "Gürcistan yetkililerini, bu yasa tasarısını geri çekmeye, sivil toplum ve medya kuruluşları da dahil diyalog kurmaya çağırıyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Türk, yabancı fon alan sivil toplum kuruluşları ve medya kuruluşlarının "yabancı bir gücün çıkarına hareket eden kuruluşlar" olarak etiketlenmesinin, ifade ve örgütlenme özgürlüğü haklarına ciddi tehditler oluşturduğuna dikkati çekti.

Polis, göstericilere biber gazı ve tazyikli suyla müdahale etmişti

İktidardaki Gürcü Hayali Partisinin parlamentoya sunduğu "yabancı etkinin şeffaflığı" konulu yasa tasarısı dün ikinci oylamadan geçmiş, tasarıya karşı çıkan yüzlerce kişi, parlamento binası önünde toplanmıştı.

Yasa tasarısına karşı çıkan göstericiler, ellerinde Gürcistan ve AB bayrakları taşıyarak "Avrupa'ya evet, Rus yasasına hayır" sloganları atmıştı.

Gürcistan'da İçişleri Bakanlığına bağlı güvenlik güçleri ise yasa tasarısını protesto eden ve parlamento binasının kapılarını kuşatmaya çalışan göstericilere biber gazı ve tazyikli suyla müdahale etmişti.