BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliği, İsrail'deki Tecavüz İddialarının Soruşturulmasını İstedi - Son Dakika
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BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliği, İsrail'deki Tecavüz İddialarının Soruşturulmasını İstedi

BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliği Sözcüsü Jeremy Laurence, İsrail askerlerinin Sde Teiman gözaltı merkezinde alıkoydukları bir Filistinliye tecavüz etmesine ilişkin görüntülerin 'şok edici' olduğunu belirtirerek, İsrail'den tüm ihlal iddialarının soruşturulmasını istedi.

08.08.2024 14:13
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Birlemiş Milletler (BM) İnsan Hakları Yüksek Komiserliği Sözcüsü Jeremy Laurence, İsrail askerlerinin Sde Teiman gözaltı merkezinde alıkoydukları bir Filistinliye tecavüz etmesine ilişkin görüntülerin "şok edici" olduğunu belirtirerek, İsrail'den tüm ihlal iddialarının soruşturulmasını istedi.

Laurence, AA muhabirinin İsrail askerlerinin Sde Teiman gözaltı merkezinde alıkoydukları bir Filistinliye tecavüz etmesiyle ilgili görüntülere ilişkin sorusunu yazılı yanıtladı.

"Bu şok edici bir görüntü. Son aylarda İsrail'in, Filistinli tutuklulara yönelik kötü muamele, işkence, cinsel şiddet ve tecavüz gibi ağır ihlalleri içeren çok sayıda görüntülerden biri." ifadelerini kullanan Laurence, yakın zamanda bu konuya ilişkin yayımlanan raporlara atıfta bulundu.

Laurence, raporda, özgürlüğünden yoksun bırakılan kişilere yönelik cinsel ve cinsiyete dayalı şiddet dahil uluslararası insan hakları ve insani hukukun çok sayıda ağır ihlalinin anlatıldığını anımsattı.

"Bunların bir kısmının savaş suçu teşkil edebileceği belirtiliyor." ifadelerini kullanan Laurence, "İsrail, yaygın olduğuna inandığımız tüm ihlal iddialarına ilişkin hızlı, bağımsız ve etkili soruşturmaların yapılmasını ve faillerin hesap vermesini sağlamalıdır." değerlendirmesinde bulundu.

Laurence, İsrail'de, işgal altındaki Filistin topraklarındaki Filistinlilere yönelik ihlaller bağlamında uzun süredir devam eden bir sorun olan "cezasızlık durumu"yla ilgili endişelerini düzenli olarak dile getirdiklerinin altını çizdi.

Bu hususta, hesap verebilirlik açığını gidermek için uluslararası düzeyde çözümlerin gerekli olduğunu da vurgulayan??????? Laurence, "İsrail'e, Uluslararası Kızılhaç Komitesi (ICRC) ve BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliği gibi bağımsız izleme organlarının tüm gözaltı merkezlerine derhal erişebilmesi çağrımızı bir kez daha yineliyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliği, İsrail'deki Tecavüz İddialarının Soruşturulmasını İstedi - Son Dakika

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