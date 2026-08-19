BM: İnsani Yardım Çalışanlarına Şiddet Rekor Kırdı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

BM: İnsani Yardım Çalışanlarına Şiddet Rekor Kırdı

Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

BM, 2025'te insani yardım çalışanlarına yönelik şiddetin rekor seviyeye ulaştığını açıkladı.

Birleşmiş Milletler (BM), 2025'te insani yardım çalışanlarına yönelik şiddetin rekor seviyeye ulaştığını belirterek "Gazze, 186 insani yardım çalışanının öldürülmesiyle üst üste üçüncü yılda da en ölümcül ortam olmayı sürdürdü." ifadesini kullandı.

Birleşmiş Milletler İnsani İşler Koordinasyon Ofisi (UNOCHA), 19 Ağustos Dünya İnsani Yardım Günü dolayısıyla yeni bir rapor paylaştı.

Raporda, "2025'te 907 meslektaşın öldürülmesi, yaralanması veya kaçırılmasıyla insani yardım görevlilerine yönelik şiddet olaylarında yeni bir rekor kırıldı." ifadesi kullanıldı.

Geçen yıl insani yardım çalışanları arasındaki can kaybının hafif bir düşüşle 350'ye gerilemesine rağmen genel şiddet düzeyinin düşmediğine dikkat çekilen raporda, resmi verilere göre 322 yardım çalışanının saldırılarda yaralandığı, 235'inin ise kaçırıldığı belirtildi.

Raporda, "Gazze, 186 insani yardım çalışanının öldürülmesiyle üst üste üçüncü yılda da en ölümcül ortam olmayı sürdürdü. Gazze'yi, 71 yardım çalışanının öldüğü Sudan izledi. 2026'da şu ana kadar dünya genelinde 82 yardım görevlisi öldürüldü, 97 kişi yaralandı ve 39 kişi kaçırıldı." ifadeleri kullanıldı.

Silahlı insansız hava araçlarının (SİHA) çoğalmasının da özellikle endişe verici olduğu vurgulanan raporda, insani yardım çalışanlarının giderek daha fazla SİHA'nın hedefinde yer aldığı aktarıldı.

Raporda, "Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde (KDC) martta bir binaya düzenlenen İHA saldırısında 1 yardım görevlisi öldürüldü. Ukrayna'da mayısta sadece bir hafta içinde 4 insani yardım konvoyu vuruldu. Sudan'da silahlı insansız hava araçları 2026'nın ilk dört ayında pazar yerlerini ve sağlık tesislerini vurarak sivil ölümlerinin yüzde 80'ine neden oldu." ifadelerine yer verildi.

Raporda görüşlerine yer verilen BM Genel Sekreter Yardımcısı ve Acil Yardım Koordinatörü Tom Fletcher, "Sadece 3 yıl içinde 1000'den fazla yardım çalışanı öldürüldü ve bu kesinlikle kabul edilemez." değerlendirmesinde bulundu.

Bu verileri sadece duyurmanın bir sonraki yardım çalışanını korumaya yetmeyeceğinin altını çizen Fletcher, ülkelere uluslararası insancıl hukuku desteklemenin yanı sıra sivilleri ve insani yardım çalışanlarını korumak için her türlü aracı kullanma çağrısında bulundu.

Kaynak: AA

Savaş ve Çatışma, İnsan Hakları, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel BM: İnsani Yardım Çalışanlarına Şiddet Rekor Kırdı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Büyük aşk hız kesmeden devam ediyor Ünlü çiftin keyfine diyecek yok Büyük aşk hız kesmeden devam ediyor! Ünlü çiftin keyfine diyecek yok
Kurt geldi sanıp karanlığa ateş etti En yakınını vurdu Kurt geldi sanıp karanlığa ateş etti! En yakınını vurdu
Alarmları kurun Fenerbahçe’nin Şampiyonlar Ligi maçı şifresiz kanalda Alarmları kurun! Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi maçı şifresiz kanalda
Seda Sayan’ın tercihi şaşırttı Bakın ne kullanıyor Seda Sayan'ın tercihi şaşırttı! Bakın ne kullanıyor
Odaya aldılar Galatasaray’dan Torreira için kritik hamle Odaya aldılar! Galatasaray'dan Torreira için kritik hamle
Simge sahnede çiçek açtı Cesur tarzını görenlerin aklı başından gitti Simge sahnede çiçek açtı! Cesur tarzını görenlerin aklı başından gitti

07:25
Furkan Vakfı operasyonunda dikkat çeken an Gözaltında zafer işareti yaptı
Furkan Vakfı operasyonunda dikkat çeken an! Gözaltında zafer işareti yaptı
06:59
Furkan Vakfı Başkanı Alparslan Kuytul gözaltına alındı
Furkan Vakfı Başkanı Alparslan Kuytul gözaltına alındı
00:20
Celal Şengör’den Edremit Kitap Fuarı’nda konuşma süresini uzatan Ahmet Özer’e müdahale
Celal Şengör'den Edremit Kitap Fuarı'nda konuşma süresini uzatan Ahmet Özer'e müdahale
23:52
Fenerbahçe ne yaptıysa olmadı Şampiyonlar Ligi bileti Fransa’ya kaldı
Fenerbahçe ne yaptıysa olmadı! Şampiyonlar Ligi bileti Fransa'ya kaldı
23:22
ABD harekete geçti İsrail-Türkiye-Suriye arasında çatışma önleme mekanizması kuruluyor
ABD harekete geçti! İsrail-Türkiye-Suriye arasında çatışma önleme mekanizması kuruluyor
22:29
3 aydır tutuklu bulunan gazeteci Rasim Ozan Kütahyalı tahliye edildi
3 aydır tutuklu bulunan gazeteci Rasim Ozan Kütahyalı tahliye edildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.08.2026 07:51:55. #7.13#
SON DAKİKA: BM: İnsani Yardım Çalışanlarına Şiddet Rekor Kırdı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.