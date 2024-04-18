BM, işgal altındaki Filistin topraklarına yardım çağrısı yaptı

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BİRLEŞMİŞ MİLLETLER, 18 Nisan (Xinhua) -- Birleşmiş Milletler İnsani İşler Koordinasyon Ofisi (UNOCHA) işgal altındaki Filistin toprakları için Çarşamba günü 2,822 milyar ABD doları değerinde ani bir yardım çağrısı başlattı.

UNOCHA bu meblağın yıl sonuna kadar Gazze'de ve Doğu Kudüs dahil Batı Şeria'da 3,1 milyon kişiye yardım sağlamak için kullanılacağını bildirdi.

Ofisten yapılan açıklamada, "Bu müdahale için sahadaki çalışma koşullarında önemli değişiklikler yapılması gerekiyor. İnsani yardım kuruluşları, Gazze Şeridi ve Batı Şeria genelindeki tüm ihtiyaç sahiplerine güvenli ve sürekli şekilde erişebilmeli" ifadesi kullanıldı.

"Kuzey de dahil olmak üzere Gazze'ye karadan daha fazla giriş ve ikmal yolunun yanı sıra Aşdod limanını da kullanabilmemiz gerekiyor" diyen UNOCHA, Gazze içindeki hareket kısıtlılığın azaltılmasına, yardım çalışanları için vize ve izin belgelerine, zamanında ve esnek finansmana ve kritik insani yardım malzemelerini getirebilmeye ihtiyaç duyduklarını kaydetti.

7 Ekim 2023'ten bu yana devam eden İsrail saldırılarında 33.700'den fazla Filistinli öldürülürken, 76.000'den fazla kişi de yaralandı. Ayrıca Filistin bölgesinde eşi benzeri görülmemiş bir insani kriz baş gösterdi.