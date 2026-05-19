BM, İsrail'deki Filistinli Esirler İçin İşkenceyi Soruşturuyor

19.05.2026 19:46
BM Raportörü Edwards, İsrail hapishanelerindeki işkenceleri soruşturma çağrısı yaptı.

Birleşmiş Milletler (BM) İşkence, İnsanlık Dışı ve Aşağılayıcı Muamele ve Ceza Özel Raportörü Alice Jill Edwards, İsrail hapishanelerinde gözetim altında bulunan Filistinli esirlere yönelik işkencelerin tam, bağımsız ve kapsamlı bir şekilde soruşturulması çağrısında bulunarak, "Soruşturmaların yürütülmesindeki ciddi eksiklikler, İsrail'de cezasızlığın yaygın olduğu görüşünü güçlendiriyor." ifadelerini kullandı.

Edwards, İsrail hapishanelerinde gözetim altında tutulan Filistinli esirlerin durumunu konu alan son raporunu paylaştı.

"7 Ekim 2023'ten sonra getirilen acil durum önlemleri, Filistinli (esirleri) tutukluları işkenceye, potansiyel olarak hukuka aykırı ölümlere, tecrit altında tutulmaya ve aşağılayıcı koşullara maruz bıraktı." ifadelerini kullanan Edwards, İsrail'e gözaltı yasalarını, politikalarını ve uygulamalarını gözden geçirip değiştirme çağrısında bulundu.

Edwards, "Derlenen iddiaların sayısı ve acımasızlığı, İsrail'in tüm tutuklulara insancıl ve ayrım gözetmeksizin davranma görevini büyük ölçüde hiçe saydığını, zaman zaman bakanlık ve işlevsel düzeylerde destekle işkence ve kötü muameleyi teşvik ettiğini, hoş gördüğünü ve onayladığını düşünüyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Araştırmalar sonucu farklı işkence veya diğer kötü muamele biçimlerinden 52, cinsel işkence ve diğer cinsel içerikli kötü muameleden ise 33 olayı tespit ettiğini kaydeden Edwards, birçok kişinin birden fazla istismara maruz kaldığını bildirdiğini belirtti.

Edwards, İsrail gözetimindeki Filistinli kadın ve erkeklerin onur kırıcı cinsel şiddete maruz kaldığını aktardığının altını çizdi.

Ekim 2023'ten bu yana gözaltında en az 94 ölüm vakası yaşandığını ve bunların soruşturulmadığı yönündeki raporların endişe verici olduğunun altını çizen Edwards, "Bu vakaların birçoğunda yapılan otopsi incelemelerinde çok sayıda kaburga kırığı, deri ve iç organlarda kanamalar ve karın içi organlarda yırtılmalar tespit edildi. Ölenler arasında bir çocuğun da bulunduğu bildirildi." bilgilerini paylaştı.

Edwards, bu iddiaların tam, bağımsız ve şeffaf bir şekilde soruşturulması gerektiğine değinerek, ihlallerin tespit edildiği durumlarda hesap verebilirliğin sağlanmasının önemine işaret etti.

"Soruşturmaların yürütülmesindeki ciddi eksiklikler, İsrail'de cezasızlığın yaygın olduğu görüşünü güçlendiriyor." ifadelerini kullanan Edwards, bu konudaki şikayetlerin İsrail makamları tarafından soruşturulmamasının neden olduğu olumsuz duruma dikkati çekti.

Edwards, "Her seviyedeki yetkililere işkencenin, hiçbir af veya dokunulmazlığın izin verilmediği uluslararası bir suç olduğunu hatırlatıyorum. Bireysel sorumluluk, üstün emri savunmasıyla kaçınılamaz. Geçmiş uygulamalar gelecekteki davranışların bir göstergesi ise İsrail hapishaneleri ve tesislerindeki durum acil düzeltici önlemler gerektiriyor." değerlendirmesinde bulundu.

9 binden fazla Filistinlinin İsrail'de gözaltında tutulduğuna işaret eden Edwards, bunların yüzde 40'ının idari tutukluluk kapsamında tutulduğunu aktardı.

Edwards, "Keyfi olarak gözaltına alınan tüm Filistinlilerin serbest bırakılması veya adil yargılamalarla hızla yargılanmaları çağrımı yineliyorum." ifadesini kullandı.

BM Raportörü Edwards, İsrail'de kabul edilen yeni idam cezası yasasının Filistinlileri haksız yere hedef alacağı endişesini de paylaştı.

Kaynak: AA

Savaş ve Çatışma, İnsan Hakları, Güncel, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
