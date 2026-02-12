BM: İsrail Gazze'ye Yardımları Sınırlıyor

Birleşmiş Milletler (BM), İsrail'in Gazze'ye yönelik insani yardımları sınırlamaya, özellikle de "çift kullanımlı" olarak değerlendirdiği enkaz temizleme ekipmanı ve kalıcı barınak malzemelerinin girişini engellemeye devam ettiğini bildirdi.

BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, günlük basın toplantısında bilgi verdi.

BM ve ortaklarının dün İsrail güçlerinin konuşlandığı iki bölgeden 10 insani yardım misyonunu koordine etmeyi başardığını belirten Dujarric, Kerem Ebu Salim ve Zikim sınır kapılarından gıda, yakıt ve sağlık malzemesi ulaştırdıklarını kaydetti.

Dujarric, "Aylardır söylediğimiz gibi, ekibimiz tüm sektörlerde insani yardım operasyonlarını daha da genişletmeye hazır. Ancak bunun için, çalışmalarımız üzerindeki kısıtlamaların kaldırılması gerekiyor." dedi.

Özellikle İsrail ordusunun hala işgal ettiği bölgelerde hareket kısıtlamaları da yaşadıklarını dile getiren Dujarric, dün, daha önce gidemedikleri bölgelere hareket konusunda da bazı koordinasyonlar sağlayabildiklerini aktardı.

Dujarric, bir gazetecinin ne tür insani yardım malzemelerini İsrail'in kısıtladığı şeklindeki sorusuna, "Bunlar, İsrail yetkililerinin 'çift kullanımlı' olarak değerlendirdiği, özellikle enkaz temizleme için ağır ekipman ve daha kalıcı barınak malzemeleri gibi yardım türlerini içeriyor." diye konuştu.

"Refah Sınır Kapısı'ndan evlerine dönmeye çalışan 269 Gazzelinin geçişini kolaylaştırdık"

Refah Sınır Kapısı'nın insani yardım kargolarına açılmasına İsrail'in neden itiraz ettiği sorusuna Dujarric, İsrail ile görüşmelerin sürdüğünü ve neye itiraz ettikleri hususunun da kendilerine sorulması gerektiğini belirterek yanıt verdi.

Dujarric, öte yandan BM ekiplerinin Refah Sınır Kapısı'nın yeniden açılmasından bu yana insanların geçişini desteklemeyi sürdürdüğünü, şu ana kadar 273 hasta ve refakatçisi ile evlerine dönmeye çalışan 269 Gazzelinin geçişini kolaylaştırdıklarını sözlerine ekledi.

Gazze'nin dünyaya açılan kapısı konumundaki Mısır sınırında bulunan Refah Sınır Kapısı, 21 ay aradan sonra 2 Şubat'ta "sınırlı" şekilde iki yönlü geçişlere açılmıştı.

İnternetteki açık kaynaklara göre 7 Ekim'den bu yana İsrail saldırıları nedeniyle Refah Sınır Kapısı'ndan 100 ile 160 bin Gazzelinin çıkış yaptığı tahmin ediliyor.

İsrail, Gazze'ye dönmek isteyenlere engel çıkarırken, Gazze'de tıbbi tahliye için bekleyen yaklaşık 20 bin hastanın da çıkışını sınırlamaya devam ediyor.

İsrail, Refah Sınır Kapısı'ndan şu an insani yardım kargolarının geçişine de hiçbir şekilde izin vermiyor.