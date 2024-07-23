BM: İsrail, güvenli bölge ilanına rağmen Gazze'deki saldırılarına devam ediyor - Son Dakika
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BM: İsrail, güvenli bölge ilanına rağmen Gazze'deki saldırılarına devam ediyor

Birleşmiş Milletler (BM), İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ndeki El-Mevasi bölgesine saldırılarına devam ettiğini bildirdi. BM İnsan Hakları Ofisi, İsrail ordusunun Han Yunus kentindeki tahliyeler ve ölümlere ilişkin açıklama yaparak, Gazze'de güvenli bir yer kalmadığını vurguladı. Ayrıca İsrail ordusunun tahliye emirlerinin insani yardımların girişini engelleyebileceği endişeleri de dile getirildi. İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda ise binlerce Filistinli hayatını kaybetti.

23.07.2024 21:11
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Birleşmiş Milletler (BM), İsrail ordusunun "güvenli bölge" ilan etmesine rağmen Gazze Şeridi'ndeki El-Mevasi bölgesine saldırılarına devam ettiğini bildirdi.

BM İnsan Hakları Ofisi, İsrail ordusunun zoruyla gerçekleşen Gazze Şeridi'nin Han Yunus kentindeki tahliyeler ve ölümlere ilişkin açıklamada bulundu.

Hava saldırıları ve bombardımanlar altındaki Gazze'de güvenli bir yer kalmadığının altını çizilen açıklamada, BM'nin, İsrail ordusunun Han Yunus kentinin kuzeydoğusundaki sivillere yönelik tahliye emri uyarınca tekrarlanan yerinden edilmeleri kınadığı belirtildi.

Açıklamada, yerinden edilmiş sivillerin "hiç altyapısı olmayan, insani yardıma erişimin güç olduğu" El-Mevasi'ye yönlendirildikleri hatırlatılırken, "güvenli bölge" ilan edilen yerin İsrail ordusunun top atışlarına ve hava saldırılarına maruz kaldığı kaydedildi.

Ayrıca açıklamada, İsrail ordusunun tahliye emirlerinin Gazze'de insani yardımlar için hayati önem arz eden iki ana güzergahtan biri olan Selahaddin Caddesi'nin belirli kısımlarını kapsamasının yardımların girişini engelleyebileceği endişelerini doğurduğu bildirildi.

Mevasi'ye "zorunlu göç"

İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, 1 Temmuz'da Filistinlilerden Han Yunus kentinin doğusundaki bölgeleri "güvenlikleri için" acilen boşaltmaları yönünde açıklama yapmıştı.

Han Yunus'un doğu bölgelerinde yerinden edilen Filistinlilere ses kaydı gönderen İsrail güçleri, bölgenin "tehlikeli çatışma bölgesi" olduğu iddiasıyla Filistinlilerin tahliyesini istedi.

İsrail ordusunun, daha önce "güvenli olduğunu" iddia ettiği Gazze Şeridi'ndeki Han Yunus kentinin batısında yer alan El-Mevasi bölgesine 13 Temmuz'da savaş uçaklarıyla düzenlediği şiddetli bombardımanda yarısı kadın ve çocuk 90 Filistinli hayatını kaybetmişti.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda 39 bin 90 Filistinli kişi öldü, 90 bin 147 kişi yaralandı.

Kaynak: AA

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